Un santafesino en Israel (por Rogelio Alaniz)

Todos a su marcas: Benjamín contra Benjamín

Bibi no solo abre juego a la extrema derecha sino que promete el oro y el moro a los grupos religiosos, lo que traducido a buen hebreo quiere decir que no los va a molestar demasiado para que hagan el servicio militar y no va a tocar las rígidas ceremonias y disciplinas del sabbat.

Benjamín Netanyahu Foto: Archivo El Litoral



