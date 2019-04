Gimnasia Esgrima de Rosario fue muy superior

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 07.04.2019

20:01

Sin mayores apremios, prevaleció ante Santa Fe Rugby Club y junto a CRAI, son los únicos escoltas de Jockey, el único líder del Top 10.

Con una producción que distó de ser la ideal, aunque resultó más que suficiente como para imponerse cómodamente, Gimnasia y Esgrima de Rosario venció a Santa Fe Rugby Club por 37 a 22, en el partido que completó la quinta jornada del Top10 del Regional del Litoral 2019, organizado conjuntamente por las Uniones Rosarina, Santafesina y Entrerriana.

Vale recordar ante todo, que la realización en domingo se debió a que el sábado se cerró en las instalaciones de Sauce Viejo, el Campeonato Argentino Juvenil 2019.

La etapa inicial fue nítidamente favorable a GER, que se adueño de la posesión y el territorio, imponiéndose 17 en el parcial, tras haber apoyado tres ensayos. La diferencia pudo haber sido aún mayor, de no mediar algunas imperfecciones en el handling, que sabido es, conforma quizás el aspecto más saliente del atildado elenco rosarino.

Por su parte, Santa Fe RC tuvo severas dificultades para recuperar y mantener el control de la pelota; mientras que defensivamente apostó básicamente a su entereza, pero desnudó impericias que ante este tipo de adversarios de pagan a un alto precio.

La primera mitad del complemento mantuvo características similares a lo expuesto en el primer tiempo; mientras que de allí en más, Santa Fe Rugby Club alcanzó mayor protagonismo, aferrado a su indeclinable entusiasmo y a la típica “desaceleración” de su adversario, que mucho antes del cierre tenía la victoria largamente asegurada.

En definitiva, hubo un ganador inobjetable, que no pasó sobresaltos y que indidudablemente debió haberse impuesto por una diferencia mucho más amplia: “resulta poco creíble que habiendo apoyado siete tries, solo convertimos uno...”, señalaron sonrientes los integrantes del staff rosarino a El Litoral.

Además, coincidieron en que “el equipo tuvo demasiados altibajos y de manera reiterada equivocó el camino hacia el ingoal adversario, en situaciones de juego que habitualmente resolvemos de manera satisfactoria”.

Lo que viene

La sexta fecha, prevista para el sábado venidero, estará conformada de la siguiente manera. En La Tortuguita, Paraná Rowing Club recibirá a CRAI; en el barrio Las Delicias, Duendes a Santa Fe RC y Universitario de Rosario a Old Resian; en Rafaela, CRAR a Estudiantes y en el Parque Independencia, GER a Jockey Club.

Se lesionó Senatore

A los pocos minutos de iniciado el encuentro, se lesionó Leonardo Senatore, hasta hace muy poco tiempo, integrante de Los Pumas y Jaguares; además de verdadero símbolo de GER. Fue al caer mal, tras saltar en búsqueda de la pelota, lo que le provocó una severa lesión en el tobillo de su pierna derecha.

Tras ser inmediatamente atendido por el servicio médico de la cancha, los profesionales de ambos equipos y otros colegas que estaban presenciando el juego, fue trasladado en automóvil a la ciudad de Rosario, donde se le iban a realizar los estudios de alta complejidad para determinar con precisión los alcances de la dolencia.



Síntesis

Santa Fe RC 22

GER 37

Cancha: principal de Sauce Viejo.

Referee: Juan Pablo Spirandelli (URR).

Santa Fe Rugby Club: Martín Roldan (Bautista Vigorita), José Milesi (Lautaro De Biaggio) y Victor Tripichio; Santiago De Biaggio y Joaquín Alonso; Tomás Longo, Augusto Gorla (Franco Tosello) y Guillermo Botta (Lucas Caputto); Santiago Quirelli (Nicolás De Biaggio) y Lucas Fertonani; Agustín Foradini (Mariano Prosello), Marcos Erbetta, Tomás Kerz (capitán), Gonzalo Galan y Sebastián Alvarez. Head Coach: Raúl De Biaggio.

GER: Santiago Gramajo (Tomás Leonori), Franco Palillo (Joaquín Horcada) y Tomás Vich (Joaquín Martínez); Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya (Axel Fiore); Marco Gentili, Pedro Rodríguez (Tomás Morales) y Leonardo Senatore (Ignacio Villegas); Luciano Fasoletti y Franco Giudice; Emiliano Sonsini, Teo Castiglioni, Andrés Speziali (capitán), Gerónimo Galli (Ramiro Sonsini) y Manuel Covella. Head Coach: Guillermo Blanco (h).

Primer tiempo: 2, penal de Kerz; 7, try de Covella; 11, try de E. Sonsini; 17, try de Galli.

Segundo tiempo: 9, try de Fasoletti; 19, try de Gramajo; 25, try L. De Biaggio; 28, try de E. Sonsini; 32, try de Del Pazo y goal de Kerz; 38, try de R. Sonsini; 40, try de Del Pazo y goal de Kerz.

Amonestados: Tripichio, Longo y Galán, en Santa Fe RC; Gramajo y Covella, en GER.