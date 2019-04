https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.04.2019 - Última actualización - 9:48

9:38

Le robaron al Presidente Comunal de Candioti Yennerich: "Estaban sacados"

El Presidente Comunal de Gobernador Candioti vivió momentos de suma tensión junto a su familia cuando fueron interceptados por delincuentes mientras viajaban con su vehículo.

Se trata de Martín Yennerich, quien este lunes habló con la prensa y contó algunos detalles del preocupantes hecho que le tocó vivir. ““Nos trasladábamos a la localidad de Arroyo Aguiar para el cumpleaños de un familiar. Antes de llegar a ruta Nº2 nos cruzan un auto y bajan 4 jóvenes armados. Nos obligaron a bajarnos mientras nos apuntaban con armas de fuego”, dijo en declaraciones a FM Power Max.

“Cuando nos piden la camioneta me hacen subir y me llevan para Santa Fe. Estaban sacados. Manejaban muy mal, íbamos permanentemente pisando la banquina”, agregó el Pte. Comunal de Canditi.

En ese sentido, Yennerich señaló: “Se enojaron mucho cuando me piden la billetera y sólo tenía $ 60. Finalmente me dejan en el cruce de ruta Nº2 y Nº5, me querían dejar en el pueblo de Monte Vera, permanentemente discutían entre ellos”.