Loco raid de una banda roba autos

13:12

En pocas horas sustrajeron cuatro vehículos. Entre las víctimas figura el presidente comunal de Candioti.

Por estos momentos, la policía procura dar con un trío de malvivientes (entre ellos, una mujer) quienes, en el transcurso de pocas horas, concretaron el robo de cuatro vehículos.



La secuencia se inició en la noche del domingo y tuvo como víctima al presidente comunal de Gdor. Candioti, Martín Yennerich, quien junto a su familia padeció un periplo de terror.



Eran cerca de las 20 cuando Yennerich, junto a su esposa y sus dos hijos, circulaban a bordo de una Renault Kangoo por un camino rural en dirección a Arroyo Aguiar.



Pero unos 70 metros antes de subir a la ruta provincial Nº 2 comenzó la odisea.



Dos hombres y una mujer



* “Veo que se me aparece de frente un coche con sus luces altas encendidas. Del rodado bajan dos individuos con armas, se ponen uno a cada lado y nos piden que salgamos”, dijo el funcionario en diálogo con El Litoral.



De los rufianes se supo que eran varios hombres y una mujer. Se movilizaban en un vehículo de color azul (podría ser un Renault Logan), “aunque en la oscuridad no pude ver la marca”, agregó.



“Nos bajan y a mí me llevan hasta Monte Vera. En el camino me pedían plata, las billeteras y los celulares. Pero lo raro es que mi mujer bajó con su cartera y mi hija con el celular y no se lo pidieron”.

Yennerich explica a un investigador el modo en que le apuntaron con un arma. “Pensé que me mataban”, dijo luego a El Litoral. Foto: Flavio Raina



“Pensé lo peor”



Más adelante Yennerich narró que “ en el trayecto yo iba sentado en el asiento del acompañante. Un tipo me apoyaba un arma en la nuca y el que manejaba tenía un revólver en la falda.



Llegamos a Monte Vera y a la altura de unos comedores de diente libre doblamos unos 200 metros hacia el este, en un lugar donde había menos casas. El que me apuntaba decía “vamos a dejarlo acá”. Pero el otro se negó: “cómo lo vamos a dejar acá en el medio del pueblo”.



Después me sacaron los zapatos, la chomba y me dijeron “agradecé que no te hicimos nada”. En ese momento pensé que me iban a pegar un tiro cuando me bajara.



De ahí me fui caminando hasta la comisaría de Monte Vera y denuncié lo que había pasado.



Los tipos estaban a cara descubierta, pero no los vi bien porque no me dejaban mirarlos. Estaban re “dados vuelta”. A mí me llevaron la billetera y el celular.



Película de terror



Por último Yennerich apuntó que “hay muchas cosas que no me cierran. Por ejemplo que no le robaron nada a mi mujer; que no prendieron fuego a la camioneta; ¿para qué me llevaron a mí?, en fin..., se preguntó.



Consultado si lo ocurrido podría estar relacionado a su función (desde hace 5 años y medio Yennerich se encuentra al frente de la comuna de Candioti), el nombrado opinó que “no creo... quiero pensar que no. Esto fue como una película de terror lo que vivimos”, cerró.



Sigue la locura



Pero las acciones de este trío de rufianes no terminaron con el robo a Yennerich.



* En la mañana del lunes la Renault Kangoo del funcionario fue hallada abandonada en la zona de Alvear al 8800.



Y minutos después de este hallazgo los malvivientes parecieron desafiar a la policía con nuevos robos.



* En República de Siria y La Esmeralda (esto es en barrio La Esmeralda) los malvivientes “levantaron” un Chevrolet Corsa, color verde oscuro.



* Poco después este rodado fue encontrado en Los Paraísos al 2600 (Altos del Valle) donde los malvivientes prosiguieron su raid, ahora a bordo de un Peugeot 408, de color blanco.



En todos los casos, las víctimas refieren que los ladrones son dos hombres y una mujer, y que están armados.



Los investigadores pusieron en marcha un operativo especial de búsqueda, que incluye el cierre de todos los accesos y salidas de la ciudad, con colaboración de las demás fuerzas de seguridad.