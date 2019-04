https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 08.04.2019

Mirada desde el sur (por Raúl Emilio Acosta) El caso Granata

Raúl Emilio Acosta

Amalia Iris Sabina Granata, más conocida como Amalia Granata, es una panelista y mediática argentina. Wikipedia. Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1981 (edad 38 años).

La joven y bella mujer ha traído, por segunda vez, una presunción de misoginia... ¿Por qué no la quieren a Amalia Granata...? Es por su género...

La rosarina, además de su habilidad como declarante, pone en superficie un tema que divide seriamente a los habitantes. Pañuelo celeste o pañuelo verde. Deberíamos preguntarnos si las descalificaciones de los colegas a la bella panelista parten del rechazo a este posicionamiento, rechazo claramente plagado de prejuicios y preconceptos, o se trata de algún análisis de quien o quienes deben ser actores políticos.

La Granata es un caso límite de una corriente de “pensamiento utilitario” donde el grado de conocimiento es tanto o más práctico (útil) que el trabajo partidario y ahorra tiempo y dinero. Esto es así. Cualquier justificación solo encubrirá la simpleza de la estratagema.

En Rosario, como en otros sitios, el tema llega a un punto de exacerbación, si se permite el uso de esta palabra. Debemos fijar la mirada, la atención, la crítica, el análisis, la imputación en quienes promueven estas candidaturas. Si cabe volver a Discépolo y un tango escrito en la primera mitad del siglo XX donde cita a Stavisky y la Mignon, Carnera y San Martín (Stavisky vendió la Torre Eiffel varias veces y Primo Carnera simulaba ser boxeador y cobraba por eso)

La legalidad y solamente la legalidad

Adelanto. Creo que finalmente en la Justicia Electoral (Tribunal) impedirán a la Granata participar en las elecciones del 28 de abril del 2019. Metodología equivocada y poco apego a las burocráticas reglas para la inscripción por parte de quienes promueven su candidatura, si sucede como adelantamos, esto dejará dos puntos (al menos eso) en número de votos, dos puntos directos que alguien se los apropiará pero se insiste: es su tema único, sobre aborto, parto, legalidades, el que atraviesa partidos y personajes.

El más sonado caso es el del diputado nacional por el socialismo, Contigiani, (que no era socialista, ni siquiera pro abortista, sino pañuelo celeste, como la Granata). Bonfatti y Lifschitz lo propusieron. Contigiani, si fuese por este tema, podría votar a la Granata solidaria y tranquilamente. Más claro, las fórmulas no piensan igual y no quieren hablar del tema. Oscuridad maliciosa sería la imputación.

Sería grande la sorpresa si el periodismo exigiese, con pregunta y re pregunta hasta conseguir respuesta clara, sobre qué opinan los candidatos a gobernador y vice del peronismo, el socialismo y el radicalismo. Sorpresa y media que el caso Granata deja en superficie.

Grado de conocimiento y belleza

El otro tema que pone en superficie Amalia Granata es el de la belleza y la simpatía. No está sola en este punto.

Susana Rueda puede referirse a: Susana Rueda (1955-), dirigente sindical argentina. Susana Rueda (1960-), presentadora de televisión y locutora argentina. La búsqueda en “google” advierte la confusión. En Rosario no hay confusión. Durante mucho tiempo productora de los programas de Ignacio José Suriani de San Román (“Nachi”), la colega Susana Rueda es actualmente candidata a Primera Concejal, dentro del sector socialista que propone a Verónica Irízar como candidata a Intendente de Rosario. Puesta en dicha lista con una clara intención de ayudar. Susana fue, por muchos años, conductora de un programa periodístico (no el noticiero oficial) en Canal 5 de Rosario, con conexión a la ciudad Capital: Santa Fe. Como ella misma lo expresa, no era socialista, pero adhiere a esa propuesta progresista, como la califica.

El otro caso especial es el de una candidata a concejala, a intendente, a diputada nacional electa, a concejala electa y ahora candidata a vicegobernadora, todo en poco tiempo lineal. Ella se define: “Soy Ana Laura Martínez, más conocida como Anita. Nací en Rosario, en el corazón de barrio Parque. Soy mamá de Mora y Ciro. Desde muy joven sólo sé hacer una cosa: ¡Trabajar! Empecé a participar en política porque quiero un futuro mejor para mis hijos y todos los hijos de esta Provincia de Santa Fe”. La bella Anita conducía programas en televisión.

El perfil y la cerradura

El perfil mediático abre puertas. Está claro que son distintas personalidades y, puestas sobre el tema aborto, como en otros temas, si alguien les preguntase, tal vez opinarían distinto, si alguien les preguntase, algo que personalmente se duda.

La Granata es el límite. Lo que deja en claro su participación política, con incidencia decisiva en el 2020 en la provincia de Santa Fe, es que el socialismo, el peronismo, el radicalismo y los frentes que constituyen no las han elegido por los libros, los discursos, las ponencias en debates ideológicos sobre las historias partidarias y el rol de estas organizaciones en la construcción nacional. Es por otra cosa que, sin dudas, el caso Granata las pone en su punto más visible. Esa luz ilumina todos estos ejemplos tan parecidos, tan diferentes, tan contemporáneos.