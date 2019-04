https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.04.2019 - Última actualización - 7:11

7:06

Informe 2013-2018

Caen los precios y no crecen los volúmenes que exporta Santa Fe

No se observan cambios estructurales a pesar de la apertura económica que inició Argentina en los últimos años. El flujo global de las ventas locales al resto del mundo se encuentra altamente concentrado tanto en destinos como en productos transados.

Foto: Imagen ilustrativa.



Informe 2013-2018 Caen los precios y no crecen los volúmenes que exporta Santa Fe No se observan cambios estructurales a pesar de la apertura económica que inició Argentina en los últimos años. El flujo global de las ventas locales al resto del mundo se encuentra altamente concentrado tanto en destinos como en productos transados. No se observan cambios estructurales a pesar de la apertura económica que inició Argentina en los últimos años. El flujo global de las ventas locales al resto del mundo se encuentra altamente concentrado tanto en destinos como en productos transados.