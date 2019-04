https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.04.2019 - Última actualización - 10:20

10:16

Es ídolo también en Europa Video: Batistuta la rompe en el Bailando italiano

El Litoral

Gabriel Omar Batistuta ahora la rompe en el Bailando por un sueño de la televisión de Italia.

El santafesino oriundo bailó al ritmo de la canción "La Vida es un Carnaval" de Celia Cruz, y formó pareja con su esposa Irina Fernández (están casados desde 1990 y tienen cuatro hijos: Thiago, Lucas, Joaquín y Shamel). Juntos protagonizaron una buena tarea y los jurados los calificaron con tres 10, un 9 y un 8.

Previo a participar del programa televisivo, "Bati" explicó que que el hecho de lanzarse a la pista (fue sólo como invitado) era un regalo que le hacía a su esposa, quien es una apasionada del baile. "Ahora con esto de bailar me llevo mal, pero cuando era más chico era un gran bailarín. No un grande, un buen bailarín. Pero después del fútbol, los pies no respondieron más. Sé cómo es mi cabeza, pero cuando la orden a los pies no llega.", dijo con una sonrisa. "De hecho, a Irina la conquisté bailando, pero fue mucho tiempo atrás", agregó.