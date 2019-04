https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 09.04.2019 - Última actualización - 11:56

11:50

Informe del tercer trimestre de 2018

Indec: Hay casi 5 millones de empleos no registrados

De acuerdo al informe del Indec, hubo 4.850.000 empleos no registrados en el tercer trimestre del año pasado. Por otra parte, hay 12.112.500 trabajadores registrados.

Foto: Télam



Informe del tercer trimestre de 2018 Indec: Hay casi 5 millones de empleos no registrados De acuerdo al informe del Indec, hubo 4.850.000 empleos no registrados en el tercer trimestre del año pasado. Por otra parte, hay 12.112.500 trabajadores registrados. De acuerdo al informe del Indec, hubo 4.850.000 empleos no registrados en el tercer trimestre del año pasado. Por otra parte, hay 12.112.500 trabajadores registrados.