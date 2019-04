Silberstein consideró erróneas las objeciones opositoras sobre las Paso

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Afirmó que los tres argumentos utilizados por las dos alianzas son falsos. Señaló que el Frente Progresista es el que menos segundos de pautas en radio y televisión tiene asignados.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, rechazó “por falsos” los cuestionamientos realizados ayer por autoridades de los frentes Juntos y Cambiemos sobre el proceso electoral para las Paso del 28 de abril y advirtió que denuncias de este tipo “ponen en duda el propio sistema democrático”. En la fecha, ambos frentes recibirán del Tribunal Electoral la información oficial sobre los segundos contratados por el Estado provincial para emitir publicidad en radio y televisión aunque aclaró que cada uno ya fue notificado de los segundos propios. Además señaló que todas las fuerzas políticas tendrán los elementos técnicos para controlar el escrutinio provisorio y recordó la ley vigente para el voto policial que se viene aplicando en los últimos procesos electorales.



En la Casa Gris, Silberstein -uno de los pocos ministros que no es candidato en las Paso- habló con El Litoral para refutar los argumentos expuestos por Juntos y Cambiemos ayer en rueda de prensa. “Es de extrema gravedad cuando alguien de la política pone en duda el propio sistema democrático, el propio sistema electoral. Se pone en juega su propia existencia, su propio sentido” aclaró midiendo sus palabras pero haciendo notar que se está en una época de enorme descreimiento hacia la política en general. “Ante un ataque u observación de este tipo, lo primero que uno debe hacer -más allá de la pequeña especulación electoral- es dimensionar la importancia de las políticas institucionales”, dijo.



“Van a tener toda la información disponible sobres espacios; van a tener el hash, el código fuente para todo el escrutinio provisorio” afirmó, buscando tranquilizar a la oposición. Recordó que para las 8.000 mesas se designaron tres personas como autoridad en cada una de ellas y habrá fiscales. “Son 24.000 autoridades, más fiscales, más un sistema de boleta única donde no se pueden hacer las picardías que se hacían antes. Los cuestionamientos -para ser benévolos- son un error”, deslizó.



Uno por uno



El ministro de Justicia consideró que es falso que los frentes no sepan los segundos de publicidad asignados a cada uno de ellos. “Se les hizo saber los horarios que cada frente, en cada categoría, tienen en los distintos medios de la provincia. Solo sumando los espacios saben los segundos que les corresponden”. Acotó que tanto conocen esos datos que sobre ellos hacen las impugnaciones judiciales. “Hay pruebas documentarias que lo conocían porque objetaron judicialmente la problemática” y anticipó que hoy el Tribunal Electoral les informará a cada uno los segundos correspondientes a los otros frentes. Añadió que el software que aplicó la asignación de espacios lo cedió la Dirección Nacional Electoral y es el utilizado en las elecciones de 2017.

También se refirió a la objeción de no haberles dado el hash, el diagrama de cada una de las máquinas a utilizar en el escrutinio provisorio. “Falso, se les va a dar más que eso, se les dará el código fuente, el sistema madre, el embudo al cual tributan cada una de las computadoras donde se cargan los telegramas”. Aclaró que estos elementos serán entregados cuando lo ordene el Tribunal Electoral. “Le vamos a dar no solo el hash, el código fuente por lo que la objeción es absolutamente inconducente”.



Por último dijo que le llama “la atención de personas que se supone, saben de cuestiones electorales la objeción al voto de los policías”. Recordó el rol clave que la ley le asigna a la policía en el control del comicio y que responde al Comando Electoral que preside el jefe de policía. Señaló que el jefe de policía arma el listado de personal afectado en los lugares de votación y con ello se arman los padrones complementarios “como se ha hecho en los últimos procesos electorales y nadie lo objetó”. Aclaró que si hay cambio del personal afectado, se lo comunican al Tribunal Electoral para que haga los cambios correspondientes en el padrón complementario.

El problema radical



Silberstein se refirió al vacío legal que debió sortear el gobierno acerca de la situación de la Unión Cívica Radical aclarando que a esa fuerza le correspondía el 16% de los segundos a asignar y que el Poder Ejecutivo resolvió destinar en partes iguales al Frente Progresista y a Cambiemos basado en un principio de igualdad.



Se recordó que la convención radical resolvió en su momento que el partido como tal no iba a participar del proceso electoral y dejaba en libertad de acción a sus dirigentes. Luego, el comité nacional resolvió intervenir la convención santafesina porque había actuado contra lo establecido por la reunión nacional de Gualeguaychú. Señaló el ministro que esa decisión está apelada ante la jueza electoral nacional, María Romilda Servini de Cubría y por lo tanto no está firme.



Silberstein hizo notar que hubo una decisión basada en el principio de justicia, y de equidad que los tres grandes frentes electorales tengan una pauta publicitaria igualitaria.

“Para ser benévolo, creo que fue un error la conferencia de prensa. Quiero pensar que se han equivocado”. El ministro no dejó de recordar que lo válido en el escrutinio definitivo son las actas de escrutinio firmadas por cada una de las autoridades de mesa, no tanto los telegramas. “Podríamos no tener escrutinio provisorio, el válido es el definitivo”, acotó.

Los números



El Tribunal Electoral entregará en la fecha a todos los apoderados de los frentes electorales las planillas con los espacios asignados a cada frente, en cada categoría, y en cada medio.



A nivel provincial, Juntos tendrá 674.562 segundos en toda la provincia; Cambiemos, 662.280 y el Frente Progresista, 592.406.



En la categoría gobernador, la fórmula de Cambiemos tiene 285.855 segundos; las dos fórmulas de Juntos totalizan 267.273 y el binomio del Frente Progresista, 233.259.