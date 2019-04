https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras 5 años de inactividad

"Maravilla" Martínez no descarta regresar al boxeo este año

A los 44 años, "Maravilla" Martínez expresó en una radio que "no descarta" volver al boxeo "en octubre o noviembre", tras cinco años de inactividad. El boxeador, fue campeón del mundo de los medianos y superwelter.

Foto: Archivo



