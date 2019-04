El alemán Dirk Nowitzki anunció su retiro

El Litoral

Dirk Nowitzki anunció este martes su retiro del básquetbol profesional. Lo hizo ante su gente, después de la victoria de Dallas Mavericks sobre Phoenix Suns por 120 a 109.

"Como era de esperar, este fue mi último partido en casa", dijo el alemán, uno de los mejores jugadores nacidos en la órbita de la FIBA que haya jugado en la NBA.

Como Emanuel Ginóbili, Nowitzki cumplió 40 años en plena vigencia en la liga estadounidense, la más dura del planeta. Y como el bahiense, jugó al misterio hasta último momento. Pero, a diferencia del eterno 20 de los Spurs, no esperó al receso para anunciar su salida de la NBA. En su último partido como local, optó por transitar el camino del adiós, lleno de homenajes y reconocimientos

"Fue una aventura extraordinaria", dijo, conmovido, el icónico ala-pívot con su camiseta con el número 41 de los Mavericks, con los que disputó las últimas 21 temporadas.

Dirk leaves the floor at the @AACenter for the final time.



Thank you, @swish41 - it was a great ride. 🐐#MFFL | @dallasmavs pic.twitter.com/TnEOzPjDvc