El actual entrenador de Tigre dialogó con TyC Sports y habló del vínculo entre representantes, entrenadores y jugadores, criticando el monopolio que existe en la Argentina.

El DT habló de los empresarios del fútbol Gorosito: "Hay entrenadores que les sacan 'guita' a los jugadores"

El entrenador de Tigre, "Pipo" Gorosito, dialogó con el programa Estudio Fútbol de TyC Sports y criticó abiertamente a algunos representantes que manejan a gran cantidad de futbolistas y entrenadores.

Hablando del tema, "Pipo" comentó: "Un representante no puede tener 15 entrenadores y 200 jugadores, entonces le llevan 20 jugadores a un club, no te andan se los llevan a otro, y los técnicos llevan los jugadores del mismo tipo. Sinceramente, es una joda". Y agregó: "Donde no entrás en esa escudería empezás a quedar afuera y te cuesta más. No es una cosa normal y natural. El grupito que está afuera de ese circuito le cuesta entrar, es la verdad".

Luego, fue más allá y declaró: "Hay entrenadores que le sacan guita a los jugadores pero hay periodistas que también cobran para elogiar jugadores de ese tipo (por el representante)".

Cambiando el tema, Gorosito confirmó que "está en condiciones" de continuar siendo el entrenador de Tigre la próxima temporada en la B Nacional.

Tigre jugará este viernes contra Colón por la Copa de la Superliga, en el Brigadier López.