Piden crear nuevo Comité de Cuenca

Un numeroso grupo de productores agropecuarios de Ataliva y Galisteo solicita la separación del Comité. Denuncian grandes costos burocráticos y falta de resolución a los problemas hídricos.

Según los productores de la zona, el problema es económico, pero también estructural. Sobre todo, cuando el organismo creado para resolver el problema, se transformó en un nuevo dolor de cabeza para los que lo tienen que mantener. El reclamo no es nuevo, y lleva más de dos años, por lo que insisten en ser escuchados por las autoridades.



En diálogo con Campolitoral, el delegado suplente por Galisteo, Pablo Trossero, apuntó a los números. “Según los estudios contables del Comité Castellanos Norte (con sede central en Colonia Aldao), en el año 2018 se gastó en total $ 13.472.636. Si punteamos todos los gastos de estructura, es decir todos los gastos que se realizan aunque no se mueva ninguna máquina, el gasto asciende a $ 6.247.979. Es decir casi la mitad de los gastos. Aquí entran los gastos de sueldos, aportes patronales, seguros de accidentes personales, seguros de las máquinas, limpieza, impuestos y tasas, patentes, etc.”

En nuestra redacción. En 2016 y 2017 El Litoral publicó el reclamo de estos productores, que según Trossero son más de 200.



Trossero asegura que estos son los gastos que hay que hacer sí o sí, aunque no se haga ningún trabajo. Pero luego vienen los gastos operativos. A saber: combustibles, lubricantes, repuestos y reparaciones, etc. Estos últimos, sí se hacen cada vez que una máquina trabaja. Además, dentro de los gastos figuran los de la Gerencia Técnica, que asciende a 475.727 pesos y los de Estudios Topográficos, que asciende a 305.260 pesos. Sumando nos dan 780.987 pesos. “Solo para preparar los papeles, antes de darle marcha a las máquinas. Si esto fuera para bien, macanudo, pero no siempre es así”, agrega.

Abandonado. Los productores denuncian que el camino no se usa.



El productor va más allá, y describe una situación inverosímil. En el camino que divide el distrito Galisteo de Sarmiento, se construyó un puente. Para su instalación intervino el Gobierno Provincial, la Comuna de Galisteo y por supuesto también el Comité de Cuenca.



“Eso significa que los productores de Galisteo aportamos tres veces para el mismo puente: cuando pagamos el impuesto inmobiliario y la patente a la Provincia, cuando pagamos la Tasa por Hectárea a la Comuna, y cuando pagamos al Comité de Cuenca. Para hacer un puente en un camino que no pasa nadie. No hay ningún camión que va a buscar la leche, ninguna jaula que cargue hacienda, ningún camión que cargue cereales y ningún productor que pase por ese camino para ir a su campo”, asegura.



Según afirman los vecinos del lugar, antes solo había una alcantarilla con tubos de 60 cm. y que cuando llovía mucho el agua pasaba por arriba el camino, aunque -en rigor de verdad- esto nunca fue un problema, porque nadie usaba ese camino. “Cuando se resolvió hacer esa obra yo personalmente advertí a las autoridades de esta situación, pero el puente se hizo igual”, se lamenta Trossero.



En cuanto a las jurisdicciones zonales, la Colonia de Sunchales tiene 34.732 hectáreas, Galisteo 15.533 has y Ataliva 14.850 has. Los productores de Sunchales aportan el 32% del total, lo sigue Galisteo con el 14% y Ataliva con el 13%. Aldao el 9% y Egusquiza el 3%. Marini, Eusebia, Bigand y Fidela algo parecido. “Si los productores de Sunchales no aportarían a Aldao, pagando la mitad de lo que están pagando ahora, podrían mantener todos sus canales contratando máquinas de terceros y sin costos fijos”, asegura.



Y finaliza recordando que “lo que pagamos al Comité de Cuenca no es un impuesto, es una tasa por servicio. Pero empacarse y no pagar no sirve, hay que seguir otro camino. Todos los trámites que hay que hacer ya se hicieron. Falta la última determinación”, afirma.