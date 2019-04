https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 10.04.2019

12:22

Caso Odebrecht

Ordenan la detención del ex presidente peruano Kuczynski

Por delitos de corrupción y lavado de activos, ordenaron este miércoles la detención del ex presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Foto: Archivo



