"La prioridad de nuestra próxima gestión será el ingreso a los barrios"

Miércoles 10.04.2019

Busca repetir como senador por La Capital a partir de diciembre de 2019. Competirá en las Paso con Jorge Henn, dentro del Frente Progresista.

Busca repetir como senador por La Capital a partir de diciembre de 2019. Competirá en las Paso con Jorge Henn, dentro del Frente Progresista.

“Tenemos una propuesta consolidada de trabajo porque somos un equipo. Cada uno tiene derecho a presentar una alternativa, pero nosotros estamos convencidos de que la nuestra no es sólo para una elección, sino consecuencia de una larga tarea. He sido director de Iapos, secretario de Salud y ministro de Salud. Soy parte de un equipo que viene encontrándose desde hace tiempo. Con Emilio Jatón en particular empezamos a trabajar desde que fue electo senador, pensando una estrategia política para toda la región, en particular para la ciudad de Santa Fe”.



El que se presenta de esta manera es González, que busca retener la banca de senador provincial por el departamento La Capital por la lista “Adelante” del Frente Progresista Cívico y Social.



—¿Qué cosas le dice la gente?



—Lo que surge naturalmente es la situación económica y su impacto en la vida cotidiana; por ahí sin identificar claramente cuál es la causa del problema. Pero el hecho de no poder llegar a fin de mes de manera adecuada, gente sin trabajo, sin posibilidades de proyección a futuro, con graves dificultades para ordenarse, hay una cotidianidad complicada. Nosotros vamos a esos lugares todos los días, buscando sumar a gente que sabemos que está desprotegida, que no la pasa bien. Y un poco también para estimular que la gente se pueda organizar.



—¿De qué se trata esa organización?



—Estamos convencidos de que uno de los problemas en los barrios es la falta de organización social y de lazos. No es solamente el hecho de que falta infraestructura o no tengan determinadas cosas que hay en otros lugares. Gran parte de los problemas de violencia derivan de esta falta de lazos. Violencia es aquel fenómeno de desencuentro físico entre personas que se conocen, a diferencia de la inseguridad que tiene que ver con otras cuestiones como apropiarse de un bien o amedrentar a alguien, pero que no se conoce. Nuestra idea es tener escuchas activas para evitar estos problemas entre conocidos para construir una solución, porque dar testimonio de los problemas es lo más fácil que cualquier observador de la política puede hacer.



—Todos los candidatos manifiestan su compromiso de tratar de ayudar a los que menos tienen. Sos oficialista, por ahí tenés las herramientas más a mano. ¿Por qué nadie piensa en la clase media, en los comerciantes, en las Pymes?



—No es así. De hecho, nosotros tenemos muchos vínculos, que todo el tiempo hemos sostenido. El diálogo pasa por otro lado, por hacer una escucha comprensiva del nivel de dificultad que tienen los que producen riqueza para nuestra economía. Y de ellos también nos estamos ocupando. En reuniones que hemos tenido con empresarios y comerciantes hemos tratado de entender cómo es la situación, cómo la presión impositiva, los cambios permanentes de las reglas de juego. Lo que más nos plantean es la falta de acceso al crédito. Por eso tanto el gobernador Lifschitz como Antonio Bonfatti han puesto el eje en la cuestión de la producción. Nosotros estamos convencidos de que la obra pública es movilizadora de la actividad y las empresas saben que esto es lo que ha sostenido gran parte de la economía de la provincia, con una muy fuerte inversión por parte del gobierno provincial. Por supuesto que con eso sólo no alcanza, pero es un paliativo muy grande.



—Todos los candidatos han planteado a la inseguridad como el tema que más preocupa a la gente.



—Es una preocupación importante. Depende de los ámbitos y los momentos. Estos temas cambian muchísimo y depende de la situación que atraviesan las personas. Sí es una preocupación a la que nosotros no sólo no minimizamos sino que le damos un valor enorme desde varios planos. Hay uno que tiene que ver con pensar cómo se trabaja con el crimen organizado que irrumpió hace pocos años en la provincia. Siempre hubo fenómenos de robos o violentos, pero no estaban ligados al crimen organizado. Cuando irrumpen estas organizaciones necesitan una transformación del Estado que se ponga a tono con esta complejidad nueva. La del narcotráfico, por ejemplo, requiere de una serie de cambios que no son solamente en el plano de la Policía sino en la Justicia. Por eso es que la reforma del Código Procesal Penal busca darles más herramientas para la persecución de este delito, que tiene raíces y muy grandes. Nosotros creemos que una de ellas es el destino del dinero producto de estos ilícitos, quien hace que esa plata ingrese al circuito formal de la economía. Tenemos que buscar otros modos de perseguir el delito que no es el habitual.



—El gobernador antes de asumir se comprometió a realizar una cantidad de obras en la ciudad, que según informó terminaron siendo más. ¿Cuál es el compromiso tuyo para el próximo período, en caso de que seas reelecto?



—Lo primero es sostener esta idea de que la provincia tiene que asistir a la ciudad de Santa Fe y al departamento en un plan de obra pública porque entendemos que faltan más. Así como en la gestión del gobernador Lifschitz se terminaron los 6 desagües, en los que se invirtieron cientos de millones de pesos, ahora vamos a tener que empezar a trabajar en los ingresos a los barrios, las vías de conexión entre las ciudades, la posibilidad de mejorar el transporte público no sólo en las grandes ciudades, sino en todo el departamento. A la gente le está costando muchísimo movilizarse entre ciudades vecinas y hay que ocuparse. Otra de las cosas sobre las que tenemos que poner toda la atención es en los emprendedores y microemprendedores que puedan estar produciendo cosas. Ideas hay muchísimas, pero les falta un empujón para poder hacer sustentable la producción.



—El tema del gas lo terminó solucionando la provincia.



—Instalar el gas en la Costa fue una iniciativa de Emilio Jatón y Verónica Geese, que el gobernador impulsó desde el primer momento. Hubo un empecinamiento de la empresa prestataria en que solamente iban a concesionar el servicio si se lo daban para explotar, cuando el gobierno de la provincia iba a hacer toda la inversión. Se dijo que como la Costa no estaba en el plan de prioridades no la iban a ejecutar. Por no aceptar algunos planteos de la provincia, se perdieron dos años. El intendente tomó una posición neutra, que no hizo otra cosa que retrasar la situación. Con el nivel de actividad que tuvo este gobierno, la gente ya tendría gas.

“Lo que más nos ha concentrado este tiempo tanto para la ciudad como para el departamento es formar un equipo de trabajo”. Miguel González. Candidato a senador provincial.



De entrecasa



* Miguel González, 52 años.

* Nació en Concordia y vive en Santa Fe donde estudió Bioquímica.

* 2 hijos.

* Hobby: correr y andar en bicicleta.

* Serie favorita: Black Mirror.

* Escritor: Jorge Luis Borges.

* Música que escucha: rock.