Miércoles 10.04.2019

El titular de la Agrupación “Colón Campeón” estuvo en el Programa Después de la Cancha que conduce Ricardo Porta, donde dejó sus impresiones sobre el presente rojinegro. “Acá hay un plantel que se comió cuatro técnicos completos”, sentenció.

El análisis de Ricardo Magdalena "En lo deportivo y en lo institucional estamos muy comprometidos" El titular de la Agrupación "Colón Campeón" estuvo en el Programa Después de la Cancha que conduce Ricardo Porta, donde dejó sus impresiones sobre el presente rojinegro. "Acá hay un plantel que se comió cuatro técnicos completos", sentenció.

Magdalena, que en la madrugada de este martes sufrió un atentado en su domicilio particular, al cual no se quiso referir, sí tocó diversos temas con respecto al “Mundo Colón”.

—Finalmente no se realizarán las elecciones por la sindicatura...

—Personas jurídicas resolvió que no. Se elegirán dos titulares, tres suplentes, se le buscó la vuelta de tal forma que como queda “Pancho” Constanzo —persona que destaco, respeto y aprecio—, quien obtenga la mayoría va a asumir un solo cargo y quien obtenga la minoría va a obtener un solo cargo, entonces lo digo gráficamente: la lista de “Juan” y la lista de “Pedro”, si gana Juan, entran Juan y Pedro; si gana Pedro, entran Pedro y Juan, entonces pierde sentido la elección en relación a lo que nosotros queríamos: que a esto lo elija el socio, además de una lista en conjunto con los candidatos “Juan y Pedro”. El ofrecimiento que se nos hizo el día jueves —en la primera reunión, no en la del lunes— fue un cargo titular, por eso volvemos al tema: la lista de Juan y la lista de Pedro.

—¿De esta forma no habrá acto eleccionario el 12 de mayo?

—No. Se va proclamar a viva voz como lista única. No estamos de acuerdo con esto porque queríamos que el socio decida; tampoco estamos de acuerdo con el argumento de los gastos, son pocos los gastos; tampoco con el tema de lo que se dijo sobre el “daño institucional” que se puede provocar por esta elección. Acá lo más importante era que el socio pudiera elegir los integrantes de la Sindicatura del club que todos amamos y de esta manera se le buscó la vuelta para que en todas las posibilidades vayan “Juan y Pedro”.

“Se le buscó la vuelta de tal forma que la elección (para la sindicatura) ya no tenía sentido”.

—El estatuto dice que cada tres o cuatro meses hay que realizar un informe de cómo marcha Colón de puertas para adentro, en lo patrimonial, en lo económico, en lo financiero. ¿Ustedes asumirán esa obligación?

—Sí, por supuesto, es un compromiso el hecho de cumplir con esta obligación, no es sólo un informe trimestral, se tiene que velar por el control de las reuniones cada 15 días, asistir, con voz y sin voto, cumplir con todas las responsabilidades. Es un lugar que más allá del nombre de la persona que lo ocupe es de la agrupación, por eso todos vamos a trabajar junto a esa persona, o a través de esa persona, para llevar un informe trimestral y de todas las funciones de un síndico.

—¿Qué pensás de lo que dijo José Vignatti de que Colón está floreciente?

—No hay posibilidades de afirmar que esté “floreciente”, ni tampoco que sea un desastre, para eso es que se debe definir este tema de la Sindicatura, porque creo que hay muchísimos temas para preguntar sobre esto, hay que ver. En lo institucional estamos complicados y en lo deportivo... están los resultados a la vista.

—Todos los días pasan cosas... el lunes apareció lo de Maradona a Colón...

—Sucede que hay cada comentario de cada “imbécil”... Para dar una idea de lo que se comenta en algunos medios, está el hecho de negar lo que me sucedió en mi domicilio particular, como si yo fuera a inventar que balearon la casa; pero hay gente que lo niega. En lo deportivo y en lo institucional estamos muy comprometidos; donde uno toca, hay problemas.

“Entre Ricardo Luciani y Hugo Benuzzi saldrá nuestro representante, pero es muy probable que sea Luciani”.

Problemas por todos lados

“Al club lo veo mal. Si lo dividimos en sectores, también está mal. En lo institucional tenemos problemas con todas las disciplinas: con el voley, con el hockey, con las mamis, con el futsal, con la senior, las chicas del fútbol femenino no tienen donde entrenar porque no le dan la cancha, también con la escuelita de fútbol... Inferiores no hay, están pero no existen. Tenemos problemas con el predio y con los chicos. Sin ir más lejos hace unos días venía por la autopista y estaban los chicos cruzando desde el predio, parece que (Dios no quiera) tendrá que pasar una desgracia para que se arreglen estos temas”, indicó Magdalena.

“Si vamos a lo institucional, con Utedyc está todo mal. Dentro de Colón, yo no soy empleado ni tampoco estoy adentro, pero cuando uno va se respira un aire raro de que las cosas no están bien. Todo esto es parte de lo institucional que evidencia que bien no estamos”, agregó.

“Vamos a lo deportivo: estamos a seis puntos del descenso, es una de las peores campañas de toda la historia de Colón. Y esto es algo que también afecta a lo institucional, porque no hay comisión directiva que aguante semejante presión de una campaña tan mala. Uno en ese sentido es muy respetuoso de las instituciones y de los mandatos, jamás me van a escuchar bregando porque las campañas sean malas. Hay que acompañar, porque creo que la institución está por encima de todos los hombres”, sentenció.

“Nosotros vamos a tomar el compromiso de la sindicatura del cargo que tomemos, no podemos hacernos responsables de otras cosas; por eso queríamos que sea el socio quien elija a los que deben estar en la sindicatura”.

Mirar hacia adentro

“Seguimos dando vuelta en lo mismo, acá hay un plantel que se comió cuatro técnicos completos, entonces creo que ya con tantos, tenemos que empezar a mirar un poquito para adentro, no podemos pensar que todos los técnicos que vienen son malos, no se puede llegar a pensar que todos los problemas sean de afuera, aunque de todas formas creo que en el caso de Comesaña fue un tremendo error —lo asumió el propio Vignatti a esto—”, evaluó.

“Me preocupan muchos los contratos que nos quedan, son 7 refuerzos con los que nos quedamos, uno por dos años, otros por año y medio... nosotros no tenemos información sobre esto. Esperemos que con la próxima sindicatura se pueda brindar toda esta información para que lo sepan todos los socios que son los dueños del club”, dijo Magdalena.