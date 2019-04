https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 11.04.2019

7:23

Este jueves frente a Paraguay

Sudamericano sub 17: Argentina busca la clasificación al Mundial

Argentina, líder del Sudamericano Sub 17, enfrenta a Paraguay este jueves a las 18:30. Si ganan los de Aimar, ya consiguen la clasificación al Mundial.

Foto: @Argentina



