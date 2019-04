https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.04.2019 - Última actualización - 7:51

7:48

En la conferencia de prensa comandada por José Vignatti, el presidente rojinegro expuso diversos conceptos referidos a la flamante sindicatura; pero también abordó temas futbolísticos, legales y el problema que tuvo Lavallén con parte de la prensa de nuestra ciudad.

El presidente presentó la nueva sindicatura de Colón Vignatti: "El problema que atraviesa el plantel es complejo" En la conferencia de prensa comandada por José Vignatti, el presidente rojinegro expuso diversos conceptos referidos a la flamante sindicatura; pero también abordó temas futbolísticos, legales y el problema que tuvo Lavallén con parte de la prensa de nuestra ciudad. En la conferencia de prensa comandada por José Vignatti, el presidente rojinegro expuso diversos conceptos referidos a la flamante sindicatura; pero también abordó temas futbolísticos, legales y el problema que tuvo Lavallén con parte de la prensa de nuestra ciudad.

El Litoral

En dialogo con la prensa, José Néstor Vignatti anunció este miércoles la nueva sindicatura y habló del presente del mundo Colón. Por otra parte, anunció la contratación de un Secretario Deportivo.

En torno a la sindicatura, el presidente Sabalero expresó: “Estamos muy bien, Colón se merece que haya muchas propuestas. Antes de terminar el mandato teníamos que completar la sindicatura y por eso convocamos a la agrupaciones para que se sumen. Nosotros somos los controlados y por eso cedimos la posición en ese caso. Más que nada por el bien de Colón”.

Por otra parte, sobre el mal presente futbolístico del club, comentó: “El problema que atraviesa el plantel es complejo. Son muchos los lesionados y está también el episodio del virus. Son cosas que pasan. Se trata de un mal del destino. Los jugadores tienen un enorme deseo de dar vuelta la situación. Al igual que el cuerpo técnico. Tenemos la tecnología, pero no soy técnico y no puedo dar precisiones de la parte física”.

Luego, a raíz del tema, anunció la contratación de un nuevo “Secretario Deportivo para la próxima temporada” pero no quiso anunciar los posibles candidatos al puesto.

También, sobre el conflicto de Lavallén y parte de la prensa, opinó: “Lo que se dijo la semana sobre Lavallén, sobre las versiones que indicaban que el entrenador no estaba cómodo, es una total y absurda mentira. Me preocupa que algunos periodistas no chequean la información antes de largarla. Lavallén fue ofendido de manera increíble y no se puede entender cómo hay gente que se maneja de esta manera”.

Después, se le preguntó sobre el caso Mauricio Pinilla y dijo: “Tenemos encaradas varias demandas. Tenemos reclamos en FIFA. También estamos iniciando lo de Mauricio Pinilla y tenemos un reclamo ante el club Real Garcilaso por las irregularidades por las que quedó libre Diego Mayora, y estamos por hacer una presentación. Esas son cosas por resolver”.