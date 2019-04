Yeimar: "Cada uno sabe cuál es su rol"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Además, el zaguero central le dio vital trascendencia al entrenador, al asegurar que “el secreto está en la confianza que nos da Madelón”. También dijo que siente que está “en su mejor momento”.

Yeimar Gómez Andrade, uno de los jugadores claves del gran campeonato realizado por el elenco rojiblanco, con la segunda clasificación consecutiva a la Copa Sudamericana, fue entrevistado por el programa partidario “La Vida Color de Unión”, que se emite por Radio FM X (103.5). El zaguero central, que hizo una excelente dupla con Jonathan Bottinelli, aseguró que “el grupo hace casi dos años que viene trabajando todos juntos, cada uno sabe su rol”.

Al comienzo del diálogo, el colombiano tuvo conceptos referidos al último encuentro ante Estudiantes: “Fue un partido difícil, no le encontramos la vuelta. Los tuvimos dentro de un arco, pero no tuvimos suerte y la pelota no quiso entrar. Nos faltó más precisión y que entrara la pelota, pero hay que darle méritos a Estudiantes, que supo cerrarse atrás y tuvo una clara cuando terminaba el primer tiempo, que pegó en el travesaño”.

“Nos jugábamos muchas cosas, estábamos confiados en que no se nos iba a escapar. Queríamos ganar para darle una alegría a la gente y también para despedirnos con una victoria. No pudimos pero por suerte conseguimos el objetivo de clasificar otra vez a un certamen internacional”, agregó el marcador central.

Seguidamente, se le preguntó cuándo se sintieron clasificados a la Copa, y contó: “Después del partido en el vestuario hicimos varios cálculos, y luego del partido entre Vélez y Lanús dijimos ‘ya está’. Era el partido que nos podía complicar, pero por suerte no pasó a mayores y después de la victoria de Vélez cantamos victoria”.

Sobre su momento personal en la institución rojiblanca, dijo: “Estoy en mi mejor momento, espero seguir creciendo futbolísticamente y como persona. Estoy contento por el grupo, y agradecido a ellos que me dieron toda la confianza”.

También se lo consultó sobre la simbiosis que tiene con el hincha, y manifestó: “Lo principal es la confianza que me da el cuerpo técnico y el equipo, en realidad Madelón le da confianza a todo el plantel, hace dos años que venimos haciendo buenos torneos, y es merecido para todos. El grupo hace casi dos años que viene trabajando, y cada uno sabe cuál es su rol”.

A continuación, Gómez Andrade opinó sobre la elección para integrar el equipo ideal del torneo por parte de la Superliga: “Es un orgullo, pero todo es gracias al equipo. Si el equipo te da confianza lo otro viene solo, también tengo que agradecerle a mi compañero de zaga (Bottinelli) que desde el primer día que llegué me enseñó un montón de cosas. Botti siempre me alienta y me da confianza, sobre todo en los peores momentos”.

Por último, Yeimar opinó sobre el encuentro ante Independiente del Valle, por la revancha de la primera fase de la Copa Sudamericana: “Será un partido muy diferente, esperemos que no nos afecte la altura, y que podamos conseguir la clasificación. A ellos les faltaron jugadores en la ida, por lo que esperemos que los que entren no sean tan complicados”.

Pantalla gigante para el partido en Ecuador

El miércoles que viene, a las 21.30, Unión jugará la revancha por la Copa Sudamericana en Quito (Ecuador), frente a Independiente del Valle. El de ida lo ganó 2 a 0, por lo que la expectativa es creciente y por eso, la entidad de la avenida confirmó que dispondrá una pantalla gigante en el Ángel P. Malvicino para aquellos hinchas que quieran disfrutar de una opción diferente para ver el enfrentamiento.

La información dada a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales del Club Unión, dice que el costo de la entrada será de 50 pesos, y que lo recaudado será destinado al fútbol amateur. Las puertas serán habilitadas a las 20, y por eso se espera que la concurrencia sea multitudinaria, a punto tal de esperarse un lleno del estadio cubierto. Con la denominación de “Unidos por un mismo sueño”, los interesados pueden acercarse a la oficina de socios para obtener más información.