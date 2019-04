https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 11.04.2019 - Última actualización - 10:46

10:43

La joven santafesina de 19 años fue convocada durante el mes de marzo a los entrenamientos del seleccionado argentino. Su actualidad en el club tatengue, las aspiraciones personales, y la experiencia nacional fueron sólo algunos de los temas de charla.

Milagros Pagliero La joya de Unión que brilla en la selección La joven santafesina de 19 años fue convocada durante el mes de marzo a los entrenamientos del seleccionado argentino. Su actualidad en el club tatengue, las aspiraciones personales, y la experiencia nacional fueron sólo algunos de los temas de charla. La joven santafesina de 19 años fue convocada durante el mes de marzo a los entrenamientos del seleccionado argentino. Su actualidad en el club tatengue, las aspiraciones personales, y la experiencia nacional fueron sólo algunos de los temas de charla.

Ignacio Pueyo

Es martes por la tarde y en La Tatenguita se puede respirar un aire puro y relajante. En una de las canchas del complejo, las chicas del fútbol femenino de Unión entrenan sin cansancio de cara a lo que será la primera fase de la Copa Santa Fe femenina, a disputarse el próximo fin de semana.

El olor a césped recién cortado, hace que nos detengamos por un segundo a contemplar en detalle la prolijidad del campo de juego. Una vez finalizado el entrenamiento, el cuerpo técnico junta los elementos, y las chicas se dispersan para poco a poco volver a la rutina. El sol radiante y los 27 grados de calor invitan a sentarse a la sombra mientras el mate se va pasando a medida que avanza la charla.

Milagros Pagliero juega de enganche y se desempeña en Unión desde los 13 años. Se define a sí misma como una futbolista a la que le gusta asistir y armar juego. Tal es su talento, que entre 2015 y 2016 fue citada al seleccionado nacional Sub 17, por lo que esta nueva convocatoria puede no representar una sorpresa.

—¿Cómo fue que te enteraste de esta citación, en este caso al sub 20?

—Fue un momento único. Habíamos ido con una amiga, Aldana Villalba, el 16 de febrero a probarnos; y a la semana recibimos un whatsapp de que estábamos convocadas. La felicidad al momento de recibirlo fue hermosa. Ojalá pudiera recibir noticias así siempre, y por supuesto disfrutar mucho porque esto no se da tan seguido.

—Ya habías tenido la posibilidad en Sub 17.

—Si, en su momento había entrenado cuatro meses entre fines de 2015 y principios de 2016. Realizamos un viaje a Bariloche. Fue una linda experiencia, quedé afuera de la lista final del Sudamericano, pero la experiencia y el momento de estar ahí fue hermoso. No me lo olvidé más. De hecho tampoco pensaba que iba a volver, me sorprendió bastante. Fue algo único y la verdad que ojalá las cosas sigan así. La primera vez era más chica, así que por ahí no lo disfruté tanto por la timidez. Ahora que soy más grande puedo ver las cosas mucho más allá. Lo disfruté más, aunque sólo haya sido una semana. Ojalá pueda volver a ir y seguir sintiendo todo esto.

Sobre los días de entrenamiento, Mili cuenta que tuvieron la posibilidad de compartir con las futbolistas de la selección mayor e incluso también entrenar todas juntas. “La verdad que son impresionantes, la experiencia no te la quita nadie. Fue hermoso ir y también haber compartido con ellas” relata.

—Hay futbolistas que están toda una vida esperando a ser parte de la selección. La mayoría no tiene esta chance, no es casualidad estar ahí.

—No, tal cual. Yo vengo entrenando desde que empecé a jugar al fútbol sin faltar ni poner excusas. A veces he tenido días malos, pero nunca dejé de dar todo. Y también la tuve que pelear bastante porque el puesto de enganche no es fácil, y yo no tomo las decisiones. Así que es todo un conjunto de cosas que se tienen que ir dando. La verdad que se me dé esto para mí es un premio a todo el esfuerzo que vengo haciendo desde hace un montón de tiempo.

La actualidad en Unión

—Ahora tienen la Copa Santa Fe, algo importante como nuevo desafío.

—Nos venimos preparando para la Copa, ojalá nos vaya bien porque tenemos un muy buen equipo. Es una experiencia linda porque es la primera vez, la primera edición. Creo que tenemos chances de pelear, hay buenos rivales y va a estar peleado.

Además, para la Liga también tenemos un lindo equipo, tengo fe que van a salir las cosas y que se van a ir dando los resultados.

—¿Cómo ves el fútbol femenino dentro de la Liga en los últimos años?

—En el último tiempo se ha emparejado mucho todo por la presencia de equipos como Defensores del Oeste, o bien Logia hasta el año pasado. Este año Alvear va a ser muy buena competencia en el torneo de Primera B y es candidato para ascender y estar a la par de todas. Santa Rosa también tiene muy buen equipo.

Objetivos personales

—Hablemos de tus objetivos individuales en el mediano o largo plazo.

—Individualmente me gustaría mucho poder jugar un Sudamericano con la Selección. Primero me tienen que convocar de nuevo, pero es un sueño que tengo hace mucho tiempo. Estar en esta convocatoria me ayudó a conocer un poco más de la realidad de las chicas que juegan el torneo de AFA en Buenos Aires, y eso sería muy lindo también.

—¿Cómo ves el fútbol femenino profesional? Ahí se abrió una puerta muy importante.

—Si, gracias a Dios se dio y ojalá que se siga profesionalizando cada vez más. En Buenos Aires ya está, y esperemos que en el interior de a poquito se vaya desarrollando también porque es algo que todas nos merecemos. Por ejemplo, sería bueno que también que los campeones de las ligas puedan tener la opción de integrarse al torneo de AFA.

El apoyo familiar

“Muchas veces prefiero que no me vayan a ver porque ya me acostumbré (risas). Pero me han ido a ver seguido, y siempre van a estar para acompañarme, son mi familia. Siempre están para apoyarme, no me puedo quejar. En cada momento malo han estado. Uno de mis hermanos siempre me cargaba diciéndome que no me iban a volver a convocar de la Selección, y cuando le conté se puso muy feliz. Lo mismo mi mamá y mi papá, mis abuelos, que saben que yo amo el fútbol”, cuenta entre risas.

Lo que viene

La próxima convocatoria para la Selección Sub 20 será durante el mes de julio. La albiceleste afinará detalles pensando en el próximo Campeonato Sudamericano, a disputarse en 2020.

Copa Santa Fe

Este sábado 13 y domingo 14, Unión viajará a la localidad de Villa Ocampo, para enfrentarse contra el combinado local, Defensores del Oeste y Santa Rosa. Las “tatengas” buscarán pasar a las semifinales que se disputarán en junio.