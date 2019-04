Cuidacoches: el 911 recibió 800 reclamos en lo que va del año

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es un promedio de 250 llamados por mes (8 por día); el año pasado rondaban los 200. El Ministerio de Seguridad insiste que la resolución del problema es responsabilidad de la Municipalidad. “Que no desvíen el eje y se hagan cargo”, respondió la secretaria General, María Martín.

Según los datos estadísticos del sistema de atención de emergencias 911, en lo que va del año se recibieron 800 llamados de vecinos -a un promedio de 250 por mes, 8 por día- denunciando situaciones irregulares y de violencia con los cuidacoches. La cifra muestra un incremento respecto al año pasado, cuando los reclamos rondaban los 200 por mes.



Precisamente ésta fue una de las principales quejas que manifestaron los vecinos de barrio Candioti Sur en una reunión que mantuvieron días atrás con autoridades del Ministerio de Seguridad.



Al aportar los datos de la central 911, y luego de participar del encuentro con los habitantes de Candioti, Pablo Cococcioni, secretario de Coordinación de Gabinete y Articulación con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad, aseguró que son “cuestiones que se relacionan con la competencia municipal, como el de los cuidacoches, que es el principal reclamo de los vecinos”. Por eso, volvió a insistir con “trasladar (los reclamos) a las autoridades municipales para que tomen una determinación de qué hacer con esta temática”.





“No hay decisión de poner orden”



El año pasado, las autoridades del Ministerio de Seguridad fueron convocadas por el Concejo Municipal, y luego participaron de un encuentro con el intendente cuando convocó al Consejo de Seguridad Urbana. Pero no hubo acuerdo en las soluciones.



La secretaria General del Municipio, María Martín fue contundente en su postura respecto a los dichos de Cococcioni : “El gobierno provincial tiene que asumir los problemas de seguridad y dejar de echar culpas. En la ciudad, a lo largo y a lo ancho, y en la provincia también, se repiten los problemas de seguridad, todos reclaman un accionar concreto de Ministerio de Seguridad, porque es quien conduce a la fuerza de seguridad. Lo que falta es decisión política para evitar esas situaciones”, dijo.



Para Martín está claro que “cuando la gente llama al 911 es para denunciar un delito, una extorsión, una amenaza o un riesgo, no hay discusión de competencia y de roles” Y frente a los delitos “tiene que actuar el Ministerio de Seguridad, de hecho, lo que sorprende frente a todas estas manifestaciones de la gente que quiere respuestas concretas es que no han tenido oportunidad de juntarse con el ministro, conozco gente de todos los barrios de la ciudad con la que converso y sé cuáles son los problemas y ni siquiera los recibe el ministro cuando las situaciones son reiteradas y persistentes en el tiempo”.



Por último, la funcionaria municipal aseguró, enfática: “Lo que no quiero es que desvíen el eje. Acá el problema conceptual es que no hay decisión de poner orden a la situación, y cuando no hay orden no es que gana el más vulnerable, ganan los que ejercen la violencia por mano propia. Entonces lo que tienen que hacer el Ministerio de Seguridad y la provincia es enfrentar el problema transversalmente porque no son hechos aislados”, finalizó.