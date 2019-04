"Spahn debe convocar a todos porque eso le hará bien al club"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El vicepresidente de Unión advirtió sobre los riesgos que se vienen en el futuro. “La foto de hoy es muy linda, pero la película que se viene es muy dura”, señaló. Dice que le haría un contrato de tres años a Madelón y que se habría cobrado todo el pase de Soldano.

Sus últimas apariciones públicas, sobre todo luego de algún partido, fue para tocar temas puntuales pero no políticos. Marcelo Martín es un referente indiscutible de la vida institucional de Unión. No debe haber otro dirigente de tantos años de trayecto en el club y su rol, en estos últimos tiempos, ha sido clave en Afa, Superliga y también en múltiples gestiones en el momento de las negociaciones para reforzar el plantel en cada apertura del libro de pases. Habló en La Primera de Sol de varios temas, arrancando por lo que se resolvió este miércoles, que es la ratificación de algo que El Litoral anticipó hace varias semanas: el modo de disputa del torneo en la temporada que viene.

—¿Se definió, Marcelo?

—Habrá dos torneos cortos. Uno irá desde el 28 de julio hasta el 18 de diciembre y será de 23 fechas. En el primer semestre del año que viene no alcanzan los fines de semana para jugar el segundo torneo corto de la misma manera, ya que hay varias fechas Fifa y otra Copa América. Así que se armó un torneo de dos zonas de 12 equipos que se llamará también Copa de la Superliga y, a diferencia de la actual, se computarán los partidos a los efectos del promedio. En total, todos los equipos jugarán 34 partidos. Y a partir de la temporada 20-21, habrá dos torneos de 21 fechas cada uno, porque quedaremos con 22 equipos.

—¿Se trató la posible reducción en la cantidad de descensos?

—En ningún momento. El rumor está dando vueltas, no lo desconozco, pero el sistema de promedios se estableció en el estatuto y hay que convocar a una asamblea extraordinaria para reformarlo y no creo que esto suceda. Puede que venga desde los clubes del ascenso, porque ahí existe un problema por los cuatro equipos que descienden y los dos que ascienden.

—¿De qué más se habló?

—De varios temas, entre ellos las sanciones a Huracán y San Lorenzo. Está reglamentado que por la falta de pago haya un descuento de tres puntos y por el no cumplimiento de una declaración jurada mensual seis puntos de descuento. Tanto Huracán como San Lorenzo entraron en la segunda hipótesis porque sus declaraciones juradas no se ajustaron a la realidad y entonces aplicaron el frio texto de la norma vigente. Me da la sensación de que habría que graduar las penas, ver si es maliciosa o si es culposa y obrar en consecuencia. Les doy un ejemplo: nosotros no podíamos retener a Gamba y Huracán lo llevó y le pagó con cheques que vencen con posterioridad a la presentación de la declaración jurada. Si yo digo que está cancelado el pago pero lo hice con un cheque que vence con posterioridad a esa fecha de presentación, estoy faltando a la verdad porque el pago no está cancelado.

—¿Cómo está Unión?

—Mirá, es para tener absolutamente en cuenta el endurecimiento de la Superliga, el control y el fair play financiero. Salarialmente, no tenemos una planilla que provoque impacto, pero hay que afinar todo, ser cuidadoso y tomar recaudos. Lo que se viene es muy duro y en eso estamos metidos todos. Es cierto que esto se debía terminar, pero hay que analizar si hubo omisión maliciosa o no, eso es lo que dudo y es lo que charlamos con otros dirigentes en virtud de las penas a San Lorenzo y Huracán.

—Cambiemos de tema. ¿Vas a ser candidato en Unión?

—No es mi intención. En Unión tenemos que sacar la maleza y trabajar sobre tierra fértil. Desde las tripas, desde el fondo del corazón, voy a decir mi opinión: la foto que tenemos hoy de Unión es muy linda, de logros deportivos, pero la película que se viene es mucho más compleja que la foto de hoy. Veo una situación compleja del país y tenemos que dar una imagen institucional bien fuerte.

—¿Por eso confiás y creés que es necesaria una alianza y, de ser posible, que haya unidad?

—Hay que convocar a los que más puedan dar por el club y desde ahí, designar los roles, pero entendiendo primero cuál es la realidad que tenemos. No soy un marciano, trabajo por Unión en todos los espacios que puedo, pero nosotros tenemos que cambiar el modelo de gestión. En un futuro inmediato, muy probablemente los pagos de Superliga se haga directamente a la cuenta de los jugadores, por lo que el esquema salarial de Unión deberá estar muy fino, muy pensado. Necesitamos aprender y profesionalizar cosas. Estas son las cosas en las que debemos alinearnos, todos o la gran mayoría. Por ejemplo, de Glorioso ‘89 sale la idea de revitalizar la figura del socio contribuyente, que es una buena idea para llevar adelante.

—Esto que decís de cambiar el modelo de gestión, ¿es una crítica hacia esta conducción?

—Si es una crítica, me siento incluido y por ser parte no puedo dejar de señalar que hay cosas que se deben mejorar. Los que somos oficialismo, tenemos que reconocer que hay cosas que se hicieron bien y otras que se hicieron mal, pero los de afuera tienen que tener la misma actitud, porque si piensan que todo lo que hicimos está mal, también le erran.

—¿Creés que es saludable que se esté hablando de varias listas?

—Sería suicida... Y después no nos quejemos, porque estas fragmentaciones pueden desembocar en un final indeseado. La idea que le trasladamos a Luis, es juntarnos y armonizarnos para sacar un Unión más fuerte. Si la alternativa es cuatro o cinco listas, estamos construyendo un Unión más débil.... Debemos entender que Unión es más importante que cada uno de nosotros.

—¿No te parece que esa convocatoria amplia debe surgir de parte del presidente?

—Es el que debe convocar, es la figura que conduce el club.

—La continuidad o no de Madelón, ¿depende de esa decisión de construir algo lo más amplio y unido posible?

—No lo sé, tengo charlas informales sobre estos temas pero no lo quiero involucrar en los temas políticos porque sería “pijotero” de mi parte. Si fuese por mí, a Madelón lo dejó por los tres años de gestión que se vienen, al estilo Gallardo en River.

—Vos lo dejarías tres años y el presidente dice que le haría un contrato de por vida o algo así. ¿Se lo han dicho?

—El lo sabe bien... Voy a cometer una infidencia: a Leo lo quisimos traer cuando vino Sava. El nos dijo que no era el momento y tuvo razón. Decía el técnico que agarre y se vaya al descenso, iba a sufrir un desgaste del que no iba a poder salir. Con el tiempo, tuvo razón. Nosotros tenemos que tener una subcomisión de fútbol fuerte, tenemos que tener un trabajo similar en primera y reserva, tenemos que crear las condiciones necesarias para que no nos vuelva a suceder lo que pasó con Soldano. Porque lo de Soldano es la punta de un iceberg.

—¿Estás al tanto de que otros candidatos dicen que están de acuerdo con la unidad, pero que el límite de la unidad es Spahn?

—Y bueno, el que quiera participar que lo haga y el que no quiere, tienen el derecho de no hacerlo. Tienen la autonomía de definir. Lo mio es una visión distinta.

—¿Qué quedó de aquélla reunión sin la presencia de Spahn de hace algunas semanas?

—La búsqueda fue esta y no pararemos en la idea. No lo veo difícil. Pero si le erramos, tendremos complicaciones en el futuro, cuya gravedad no se advierte hoy. Hay que dejar de mirarse el ombligo, porque estamos fritos. Spahn no estaba invitado a ese encuentro, no salió ninguna lista ni candidatura, sólo la inquietud de un grupo de gente que quería plantearnos cosas.

—¿Hablás con él de estos temas?

—Si, claro. Le pedí que convoque a una reunión, que armonice, no soy un barrilete que anda a las vueltas por Buenos Aires sino que soy parte del engranaje y hablo seguido con el presidente. Luis tiene la obligación principal de convocarnos a todos.

—¿Alguna vez le planteaste que debe dar un paso al costado o que no era conveniente que continuara en ese cargo después de tanto tiempo?

—Nunca, jamás, le dije a Spahn que él debía o no debía seguir siendo presidnete. No soy quién para decirle ni a Luis, ni a Rodrigo Villarreal ni a Rubén Decoud lo que deben hacer. Lo que digo es que no hay que poner el carro adelante del caballo. Y que hay que entender cómo es la situación y qué sería lo mejor para salir fortalecido.

—¿Sirvió la aparición de un hombre como Alejandro Taborda?

—Sí, claro. Muchísimo. Adquirió un rol armonizador, de bajar los decibeles y de trabajar juntos para armar algo grande.

—Dos o tres temitas para el final. ¿Fragapane?

—Hasta ahora se va... Y vuelvo al tema Soldano, porque tiene que ver. Hay que buscar la manera de evitar que nos ocurra. Y eso implica más dinero, obviamente. No se deben ir los jugadores porque eso impide cualquier tipo de planificación a mediano plazo. Hay que buscar un oxígeno económico para el club.

—¿Se cobró lo que estaba faltando de Soldano?

—Estimo que sí, que cobró todo, estaban en eso.

—¿Se puede darle un impulso al aspecto de infraestructura, como el estadio?

—Habría que concesionar la playa de estacionamiento y un montón de cosas que nos podría dar oxígeno. Yo voy mucho a Boca, porque para mí el sistema de gestión de Boca es el mejor del fútbol argentino. Cuando veo lo que hay debajo de las tribunas y de cómo ha crecido el club, me sorprendo. Están profesionalizados y gerenciados en muchos aspectos y creo que hay que ir por ese camino. Los ingresos de Boca son monstruosos, pero manejan marketing y socios como nadie. Después de Messi y la selección, en China lo que se demanda es Boca. Y hablo de China porque es un trabajo fenomenal que está haciendo la Afa para meterse con todo en ese mercado. Para Boca, la televisión es apenas el 5 por ciento de sus ingresos. Y esto es prueba elocuente de su poderío.

—¿Entonces, Marcelo?

—Entonces, el desafío es de crecimiento. La foto de hoy es muy linda pero la película que se viene es más brava. Ojalá Luis convoque a todos porque eso le hará muy bien a Unión.