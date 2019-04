La CNRT no advirtió insuficiencias en el servicio de colectivos a Paraná

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El organismo nacional realizó las inspecciones durante los meses de diciembre y enero, cuando disminuye drásticamente la cantidad de estudiantes que viajan. Los Defensores exigen una reunión con las partes “dado el agravamiento de la situación”.

Viajar en colectivo de Santa Fe a Paraná, y viceversa, sigue demandando horas de espera, pero la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) no advirtió insuficiencias en el servicio.

Esto surge de la respuesta que recibieron del organismo los Defensores del Pueblo de Santa Fe y Paraná que, textualmente, dice: “Se han ordenado las inspecciones necesarias de control de frecuencias, recorrido y parque móvil (à) y se informa que las empresas Fluviales del Litoral y Etacer cumplen con las frecuencias establecidas por horarios aprobados” en los meses de diciembre y enero que fue cuando hicieron los controles. Precisamente, durante ese lapso de tiempo en que se realizaron las inspecciones es cuando disminuye la cantidad de estudiantes que viajan de una ciudad a otra por el receso de verano.

La respuesta de la CRNT no es compartida por los Defensores del Pueblo, Raúl Lamberto y Pablo Donadio, que hacen referencia a las innumerables y recurrentes quejas de los usuarios.

Afirman que no se subsana el desequilibrio entre la magnitud de la demanda y la oferta de unidades que transportan pasajeros entre ambas capitales. Acceder a viajar puede demandar horas de espera, según las comprobaciones realizadas en los relevamientos de las Defensorías.

“La situación acarrea innumerables perjuicios a los pasajeros, quienes no sólo deben esperar a la intemperie en algunas paradas lo que se ve agravado ante la inminencia del invierno- sino que deben afrontar no pocos inconvenientes al no poder llegar a tiempo a sus destinos. Esta situación revela una alta disconformidad que se manifiesta en un alto nivel de quejas que se reciben en las Defensorías”, advirtieron.

Tanto es así que la Asociación de Defensores del Pueblo del país (ADPRA) exigió hace ya varios meses medidas urgentes para subsanar las peripecias que deben afrontar miles de santafesinos y entrerrianos que a diario deben cruzar de una a otra ciudad para trabajar o estudiar. Y, las Defensorías de Santa Fe y Paraná han insistido en reiterar los reclamos.

“Las mencionadas empresas ejercen un oligopolio en el servicio de transporte público en el corredor que cruza el río Paraná, las regulaciones no permiten por razones de seguridad que viajen pasajeros parados y no existen ofertas de servicios alternativos”, por lo que los Defensores insisten en que no puede considerarse que la prestación actual es óptima ante tanto descontento e incomodidad.

Lamberto y Donadio reiteran la necesidad de mantener una reunión con CNRT y las empresas atento a que se trata de un problema de larga data que se ha visto agravado en últimos tiempos.