Bottas marca los mejores tiempos en los entrenamientos

El Litoral

Valtteri Bottas (Mercedes) marcó el mejor tiempo en los entrenamientos libres disputados este viernes en el circuito de Shanghái, donde el próximo domingo se celebrará el Gran Premio de China, la carrera número 1.000 de la Fórmula 1.

Por su parte, Sebastian Vettel (Ferrari) se había quedado con el mejor tiempo en la primera sesión al parar el cronómetro en 1m33s911 por delante del británico Lewis Hamilton (Mercedes), que quedó a dos décimas de segundo.

Pero en la segunda tanda apareció de Bottas, ganador de la primera carrera del año y puntero del campeonato, quien marcó 1m33s330, por delante de Vettel, que se ubicó a dos centésimas de segundo.

🏁 END OF FP2 🏁



That's the chequered flag on Friday's sessions - with Bottas, Vettel and Verstappen at the top of times#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/k5tKBsRbc3