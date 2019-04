https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No hay expectativas para debatirlo este año

Despenalización del aborto: El 28 de mayo se vuelve a presentar el proyecto

El próximo 28 de mayo se volverá a presentar el proyecto en el Congreso para despenalizar el aborto en Argentina. Al ser un año electoral, no hay expectativas para que se debata.

El Litoral / Télam

La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito acordó con diputados de diferentes extracción política volver a presentar el próximo 28 de Mayo el proyecto que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14, aunque no existen expectativa de que se pueda debatir en este año electoral. Fuentes parlamentarias señalaron que las integrantes del colectivo de mujeres se reunieron este jueves con diputados que promueven la legalización del aborto y que el año pasado fueron los principales impulsores de esta iniciativa que fue votada favorablemente en la cámara baja pero rechazada por el Senado. Los diputados que se reunieron hoy con los miembros de la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito y otras organizaciones fueron, entre otros, la radical Brenda Austin, los kirchneristas Mónica Macha y, Daniel Filmus y Teresa Villavicencio, por Evolución Radical. La intención de las organizaciones y parlamentarios denominados "verdes", por usar el pañuelo insigne de los impulsores del aborto, es comenzar a firmar en los próximos días la iniciativa y reunir el respaldo de más de 70 legisladores, para superar el número de respaldos que tuvo el año pasado. El debate del aborto dividió a los bloques parlamentarios en forma transversal, que incluso no dudaron en identificarse con los pañuelos de cada sector, los verdes a favor de la interrupción del embarazo y los celestes en contra del aborto. A diferencia del año pasado no se espera que avance el debate en un año que está influenciado por la campaña electoral, ya que para poder cambiar la relación de fuerzas habrá que esperar la renovación parlamentaria que sucederá el 10 de diciembre. La Cámara de Diputados aprobó el 14 de junio por 129 a 125 votos el proyecto a favor del aborto pero el Senado lo rechazó por 38 a 31 votos en la sesión celebrada el 8 de agosto.