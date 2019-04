https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 12.04.2019 - Última actualización - 14:05

14:04

Ex entrenador de Unión

Gugnali: "Estoy feliz de volver a esta ciudad que amo"

El integrante del cuerpo técnico sub campeón del mundo en Brasil 2014, dio una charla abierta en el comienzo de un ciclo de capacitaciones “para fortalecer a dirigentes de clubes de barrio y asociaciones civiles de la ciudad”, según expresó Lucas Simoniello, uno de los organizadores.

Foto: Gentileza



