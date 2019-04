https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.04.2019 - Última actualización - 15:22

15:21

Pidió redistribuir los recursos enfocados en salud, vivienda, educación y seguridad. Es precandidata a senadora por el departamento La Capital por Encuentro por Santa Fe, el espacio que lidera María Eugenia Bielsa y Silvina Frana.

Patricia Chialvo "El Estado debe recuperar la capacidad de brindar servicios con eficiencia" Pidió redistribuir los recursos enfocados en salud, vivienda, educación y seguridad. Es precandidata a senadora por el departamento La Capital por Encuentro por Santa Fe, el espacio que lidera María Eugenia Bielsa y Silvina Frana. Pidió redistribuir los recursos enfocados en salud, vivienda, educación y seguridad. Es precandidata a senadora por el departamento La Capital por Encuentro por Santa Fe, el espacio que lidera María Eugenia Bielsa y Silvina Frana.

La actual diputada provincial y precandidata a senadora, Patricia Chialvo, enumeró las dificultades que atraviesan los vecinos del departamento La Capital producto del deterioro de los servicios que debería prestar el Estado en los servicios esenciales: salud, educación, vivienda y seguridad. “El Estado provincial funcionó mientras tuvo asistencia del gobierno nacional. Cuando el Estado nacional empezó a poner menos plata en la provincia, el Estado provincial no lo sustituyó”, explicó, al tiempo que pidió “redistribuir el dinero del Estado, no de los privados, en función de las necesidades de los santafesinos.

—¿Qué perciben en la calle?

—Que la mayoría de la gente sabe que hay elecciones, pero no sabe a quién va a votar aún. Los indecisos son mayoría. Que hasta el año pasado, hasta septiembre más o menos, la principal preocupación era la inseguridad, asociada al consumo de sustancias. Hay barrios absolutamente atravesados por el tema de la droga. Toda la familia, ya sea porque se consume, porque algún integrante vende o porque está preso por delinquir. Estamos hablando de barrios completos. Hoy se le sumó la cuestión económica. Al que tiene ingresos fijos no le alcanza para pagar ni siquiera los servicios públicos y el que no lo tiene está aún peor. La gente come lo que se puede. Cuando recorrés los barrios al mediodía y ves que están en la vereda tomando mate y comiendo pan es porque se saltean una comida.

—¿Qué le piden?

—Las banderas que está levantando María Eugenia Bielsa: la ejemplaridad, la honestidad y que trabajemos. Que el político sea ejemplo, que seamos austeros. No estoy de acuerdo con lo que dijo Graciela Camaño (N. de la R: “No podemos seguir cobrando lo que cobramos, mientras no hacemos un carajo”, en ocasión de que Cambiemos buscó bloquear una sesión convocada por la oposición en Diputados) porque la sesión legislativa es la última instancia. Cuando hacés un proyecto lo tenés que construir con la población que involucrás y eso quiere decir juntarte, elaborarlo, corregirlo. Yo trabajé sobre el tema del maltrato infantil y para eso recorrí todos los hospitales de la provincia.

—También me parece que es una manera de deslindar responsabilidades, porque en épocas de crisis profundas como ahora la gente pone mucha atención en la clase política.

—Es para diferenciarse, quiere mostrar que pretende trabajar pero no la dejan.

—¿Qué hace un senador provincial?

—En los departamentos del interior tienen claro quién es el senador, qué hace, qué le pueden pedir. Pero en La Capital y Rosario queda invisibilizado por los intendentes de las ciudades de Santa Fe y Rosario. El senador es el representante de la gente en la Legislatura.

—¿De qué manera se le puede mejorar la calidad de vida de la gente desde el Senado?

—En mi caso impulsé iniciativas en ese sentido en la Cámara de Diputados y creo que de la misma manera se podría hacer desde el Senado. Yo trabajé muchísimo el proyecto de ley de hábitat que involucra a la vivienda y a las condiciones que la rodean. Y eso tiene que ver con la transitabilidad de las calles, con el zanjeo, el desmalezamiento, la iluminación, el transporte, el tratamiento de residuos. Presido la comisión de vivienda y conseguimos elaborar un texto que está avanzando. Por otro lado trabajé en un proyecto de ley vinculado al ordenamiento de los asentamientos urbanos irregulares. En la ciudad de Santa Fe hay 76. Estamos pidiendo la adhesión a la ley nacional. Soy trabajadora social y en la Municipalidad de Santa Fe hasta 2007 trabajamos mucho en la reubicación, en la relocalización. Buscamos ordenar esta situación con una garantía de vida para la gente.

—En el Senado provincial, en los dos últimos períodos de gobierno, el departamento La Capital fue representado por no peronistas. ¿Cómo evaluás la gestión?

—Faltó gestión y tiene que ver con la invisibilización. En la ciudad de Santa Fe está vinculado a una disputa interna dentro del Frente Progresista que hace que no se pongan de acuerdo. Y a esto lo paga la gente. Además las ciudades y pueblos fueron abandonados. En el tema del puente Santa Fe-Paraná, la definición de la traza provocó el nacimiento de un movimiento del que participan distintas organizaciones de la costa que representan a vecinos, movimientos ambientalistas. El senador por el departamento ni se acercó.

—Más allá del tema de la seguridad y de la situación económica, ¿qué es lo que la gente reclama? ¿Obras, que baje el precio del transporte?

—El tema de los servicios públicos. Creo que al principio de la gestión hubo una mejora en los servicios en los barrios, pero hoy no se ve. Caminás por cualquier barrio y hay un deterioro notable. Yuyos, calles destruidas, sin luz. Cada vez que llueve no se puede entrar ni salir. Y fundamentalmente coordinar el tema de los residuos. La verdad es que el tema de la basura es muy serio. Podemos decir que los vecinos a veces no colaboran, pero si el Estado da el ejemplo y el camión pasa todos los días a tal hora, la cosa cambia. Pero como el Estado es el primero que no cumple, la gente sigue ese camino. Y resuelve los problemas como puede, no como se debe.

—Decime dos o tres compromisos a cumplir, en caso de ser electa.

—Continuar con el tema del hábitat. Hay un gran déficit habitacional. Santa Fe hace mucho que no tiene planes de viviendas masivos para los sectores más desprotegidos. Hubo una oleada con el Procrear, que provocó un estallido en Sauce Viejo, Arroyo Leyes y Monte Vera, lo que les está produciendo algunas dificultades en los servicios. Pero hay un sector que no accedió a nada y tenemos que darle una respuesta, porque es una gran deuda del Estado. Por otro lado, más allá de que la gestión levantó las banderas de la salud, eso respondía a un gran aporte del gobierno nacional que ya no es tal y se está viendo un gran deterioro en todos los centros de salud barriales. Acortaron la edad para entregar la leche, hay problemas con las vacunas y la cantidad de profesionales que van a atender, a los que nadie cuida. Eso tiene que ver con que la provincia no pone recursos propios para compensar la falta de recursos nacionales. Y el tema de la educación también requiere atención, porque los problemas edilicios y de equipamiento que necesitan las escuelas son terribles. La crisis ha hecho que mucha gente retire a sus hijos de las escuelas privadas y vuelvan a las del Estado. Hay un desborde importante. En algunas escuelas no hay más lugar y están esperando que abandonen algunos chicos para que ingresen otros, y a eso no lo podemos permitir de ninguna manera.

De entrecasa

*Patricia Chialvo, 57 años.

* Vive en Santa Fe.

* 4 hijos y 5 nietos más uno en camino.

* Hobby: jugar con los nietos.

* Series favoritas: “Merlí” y “Las chicas del cable”.

* Un libro: “El pájaro canta hasta morir”, de Colleen McCullough.

* Música que escucha: folclore.