Viernes 12.04.2019

15:39

Es inminente la definición del oficialismo tatengue con la idea de reelección del actual presidente. Quiere ofrecerle a Leo Madelón un contrato a largo plazo en Unión.

De cara a las elecciones de mayo Spahn, muy cerca de dar el sí para seguir

Luego de las declaraciones del actual vicepresidente Marcelo Martín en las últimas horas a la 91.5 FM Sol que publicara El Litoral, el que ahora jugó fuerte en una entrevista periodística fue el propio presidente tatengue Luis Spahn (en declaraciones a 5RTV Deportes), antes del primer viaje internacional a Ecuador y de cara a las próximas elecciones en el Club Atlético Unión: “Es una posibilidad bastante alta que me presente, pero no se descarta nada. Hay diálogos, todas las unidades siempre generan algunas dificultades. Por ejemplo algunas listas no tienen interés de llegar a un arreglo con nosotros, si en este caso yo encabezo la lista o estoy en el armado”.

Supuestamente eran horas de definiciones, incluso con algunas reuniones que estaban previstas, pero sorpresivamente el propio presidente las canceló como consecuencia de “un viaje relámpago por un evento que me surgió en otra provincia”. Hay que recordar que el domingo será el propio Luis Spahn quien presidirá la delegación rojiblanca a Ecuador, para el partido del miércoles por la Copa Sudamericana.

Volviendo al tema político, no sólo hizo mención a la posibilidad del oficialismo sino que referenció a integrantes de las otras listas que irán a los comicios: Glorioso ‘89 (Rubén Decoud) y Triunfo Tatengue (Rodrigo Villarreal).

“Es muy dinámico. A Daniel Imhoff lo teníamos en vista para llamarlo para un cargo importante, también al profesor Raúl Lozada y Diego Sales nos hubiese gustado tenerlos en nuestra lista. Pero hubo movimientos mucho antes de lo que nosotros queríamos”, dijo Spahn. En ese sentido, desde hace tiempo se sabe que el empresario Daniel Imhoff sería uno de los vicepresidentes de Rodrigo Villarreal en Triunfo Tatengue; mientras que Diego Sales será vicepresidente de Rubén Decoud y el profesor Raúl Lozada será el encargado de la coordinación de actividades deportivas de la Agrupación Glorioso ‘89.

Como no podía ser de otra manera, el presidente hizo mención al tema del entrenador y la tremenda importancia que tiene la figura de Leonardo Carol Madelón en el Mundo Unión: “Básicamente se habla siempre con Cristian (Bragarnik) que es el representante y él le hace llegar sus inquietudes. Hace un año hablamos de hacer un contrato por tres o cuatro años, pero en función de la volatilidad de los cuerpos técnicos, ellos dijeron “hagamos por un año y después nos sentamos a charlar”. En consecuencia, nosotros estamos dispuestos a hacer un contrato de largo plazo”.

Entusiasmado por el momento deportivo, Luis Spahn se animó incluso a imaginar el Unión del futuro en cuanto a nombres de posibles refuerzos e incorporaciones: “El departamento de fútbol junto con el secretario deportivo Martín Zuccarelli trabajan de manera permanente en seguimientos y detectar posibles incorporaciones. De hecho, hace unas horas estuvimos analizando los equipos que descendieron y que alternativas había en esos equipos, ya que los jugadores pueden salir mas fácil al perder la categoría. Nos gustaba Carabajal de Patronato, pero Patronato quedó en Primera”.

Cerca del final de la charla, volvió a los tiempos políticos y las definiciones que se vienen en Unión: “Había una reunión muy importante, pero me salió un evento en otra provincia y debo viajar a media tarde, así que la pasaré para el sábado porque el domingo vamos a estar partiendo con la delegación hacia Ecuador. De todas maneras, ya organizamos algunas reuniones con gente interesada en participar de las elecciones y con gente de la Comisión Directiva teniendo en cuenta que en Ecuador vamos a tener tiempo libre a la espera del partido”.

No se lo vio demasiado interesado en la famosa lista de unidad, algo que pidió públicamente el vicepresidente Marcelo Martín: “Todo es posible, pero debemos tener el cuidado que estas uniones sean viables en el armado de una comisión y que esto no genere desgaste o encono. Venimos de una mala experiencia con esta Comisión Directiva que tuvo muchas divergencias y la gente se siente mal. Terminás siendo el psicólogo de una docena de personas que se sienten agredidas o desplazadas. No nos olvidemos que hay que convivir 1.000 días. ¡Es difícil un matrimonio de a dos!...Imaginen un lugar donde deben ponerse de acuerdo 34 personas”.

En el final, el presidente de Unión habló de fútbol: “Tengo mucha fe de superar esta fase en Ecuador, creo que son experiencias nuevas para los unionistas y esperemos que con los años se vuelvan habituales. Les quiero mandar un saludo a todos los unionistas que están haciendo un esfuerzo grande para acompañar al equipo en Ecuador y a los que quedan acá que también harán mucha fuerza”.