https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 12.04.2019 - Última actualización - 17:53

17:32

Rechazo Un fiscal se opone a que Cristina Kirchner viaje a Cuba a ver a su hija

El fiscal federal Diego Luciani se manifestó este viernes en contra de autorizar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a viajar a Cuba para visitar a su hija, informaron a Télam fuentes judiciales.

En el dictamen que presentó ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, Luciani sostuvo que la fecha del viaje planteado por la senadora nacional es muy cercana a la prevista para el inicio del juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz.

La ex presidenta solicitó autorización para viajar a Cuba, donde su hija se encuentra realizando un tratamiento médico, entre el 20 y el 30 de abril y el inicio del juicio de la causa conocida como “Vialidad” está previsto para el 21 de mayo.

Fuentes judiciales destacaron que Luciani sostuvo que de autorizar el viaje podía poner en peligro el inicio del juicio oral y público y agregó que no era posible descartar de antemano que, una vez en Cuba, la ex presidenta solicitara prorrogar su estadía.

En su dictamen, el fiscal citó otros casos en los que adoptó posiciones similares como el de la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable Romina Picolotti y el del ex jefe de la Casa de la Moneda Armando Gostanián, según pudo reconstruir esta agencia.

En marzo pasado el mismo fiscal había opinado en favor de autorizar a la ex mandataria viajar a Cuba porque aún faltaban dos meses para el inicio del juicio, pero en esta oportunidad cambió de opinión, remarcaron las fuentes.

La decisión sobre la autorización o no solicitada por la ex mandataria quedó ahora en manos del TOF 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La ex mandataria también pidió autorización ante los tribunales encargados de juzgarla en las causas conocidas como “Los Sauces” (TOF 5) y “Hotesur” (TOF 8), según detallaron las fuentes.

El fiscal que interviene en el caso Los Sauces, Diego Velasco, dictaminó en favor de autorizar el viaje; mientras que su colega del caso Hotesur, Marcelo Colombo, aún no se manifestó al respecto, informaron a Télam fuentes con acceso a esos casos.

La ex presidenta informó, además, sobre el viaje que pretende realizar, ante el juzgado a cargo de Claudio Bonadio, quien la procesó como jefa de una asociación ilícita en la denominada Causa de los Cuadernos.

La ex mandataria ya viajó a Cuba entre el 14 y el 22 de marzo, oportunidad en la que informó que su hija se encontraba en la isla del Caribe realizando un tratamiento médico por un cuadro de estrés postraumático y un linfedema ligero en sus piernas.

Florencia Kirchner está procesada en las causas conocidas como Hotesur y Los Sauces en las que se investiga supuestas maniobras de lavado de dinero a través negocios inmobiliarios y hoteleros, y en ambos casos deberá someterse a juicio oral y público.

La hija de la ex mandataria había viajado a Cuba a mediados de marzo para, con permiso de los tribunales que deberán juzgarla, hacer un curso de guión cinematográfico pero, durante su estadía, pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud a raíz trastorno de un estrés postraumático.

Con información de Télam