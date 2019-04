https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Colón empató con Tigre en el Brigadier

Buen síntoma

No dice mucho el 0 a 0 ante Tigre jugando como local, pero a favor aparece una sensible mejoría en el juego y el hecho de haber dejado la “llave abierta” para la revancha en Victoria el domingo 21. El público despidió con insultos al equipo.

Juan Raúl Moncada | jmoncada@ellitoral.com El presente es pobre y sobre todo es muy lejano a lo que se ideó cuando se pensó en este equipo para el que se invirtió mucho, pero atendiendo a sus actuaciones —a lo largo de todo este año y parte del anterior— ayer se pudo visualizar una mejoría, se vio —sobre todo en el segundo tiempo— un equipo con mayor dinámica, manejando el balón e instalandose en terreno rival, siendo este un hecho, que en Colón hace un largo tiempo no se estaba viendo. Falta mucho, muchísimo, pero ayer ante un rival que juega bien, creemos se dio un paso —quizás pequeño pero en definitiva un paso que ayudará. Arranque prometedor Desde un corner llegó la situación más clara de todo la primera etapa y fue para la visita, anticipó en el primer palo Janson, el balón cruzó toda el área y por muy poco Cardozo no pudo conectar en el segundo palo. Colón en los primeros minutos mostró lo mejor de toda la etapa, no fue mucho pero en definitiva fue algo que ilusionó. La movilidad de Esparza fue importante, el “Chiquito” en algunas ocasiones se asoció con Nicolás Leguizamón y fue precisamente el “9” quién tuvo la situación más propicia para el equipo local con un remate desde la medialuna, el que con mucho esfuerzo logró rechazar el arquero Marinelli. Luego, de cabeza Emanuel Olivera también tuvo una situación, pero de ahí en más, fue que el partido que daba la sensación iba a ser entretenido comenzó a apagarse y empezó a jugarse en el medio y si arcos. Desde el vamos ambos equipos intentaban buscar el arco de enfrente siendo Tigre el que daba la sensación de ser un poco más, pero en definitiva terminó sólo siendo una ilusión porque con el correr de los minutos el partido comenzó a ser chato, ordinario y muy mal jugado. Tenés que leer "Los insultos no me producen nada" La pelota pasaba mucho por los volantes pero casi nunca llegaba bien tratada a los delanteros y eso le pasaba a los dos equipos. Aunque mayormente se jugaba en campo sabalero, con un Colón visiblemente retrasado esperando la chance para salir de contragolpe; los minutos fueron pasando y los arqueros eran simples espectadores ya que no tenían participación. Se terminó yendo un primer tiempo muy aburrido que sólo tuvo un par de situaciones, porque más allá de esto, Tigre dispuso de algunos contragolpes pero la mayoría se terminó definiendo muy mal, los jugadores visitantes se demoraron o fueron bien encimados por una defensa, que no pasó sobresaltos, un poco porque Tigre no atacó mucho y otro poco por que estuvieron atentos. El complemento Al igual que había sucedido en la primera etapa, el segundo tiempo arrancó con ritmo, Tigre de contra estuvo cerca, pero Colón enseguida puso a Escobar dentro del área, el lateral sacó un remate con poco ángulo pero que puso en aprietos a Marinelli que debió rechazar con sus puños. Enseguida Tigre atacó por izquierda, una buena pelota de “Cachete” Morales que peinó Federico González para la aparición solitaria de Janson y el balón cruzó todo el área y se fue por el segundo palo. Con el partido más abierto, Tigre comenzó a manejar mejor la pelota y tras una serie de toques en el área la pelota le quedó servida Montillo que prefirió colocarla cuando tenía todo para fusilarlo a Burián, pero la pelota se fue muy cerca del travesaño. Respondió Colón de contra y fue Esparza que se sacó un hombre de encima y remató con mucha potencia siendo un defensor, que yendo al piso, mandó la pelota al corner, desde ahí casi convierte un gol olímpico Tomás Chancalay. Esparza instalado en el sector izquierdo pasó a ser el mejor jugador sabalero, a los 10 minutos metió un centro al primer palo donde Leguizamón alcanzó a puntear y el balón se fue muy cerca del palo derecho. Bien. Fernando Zuqui aguanta la presión de Federico González; el volante levantó mucho en el complemento y fue uno de los mejores del equipo.Foto: Pablo Aguirre No conforme con el rendimiento de su equipo en el segundo tiempo “Pipo” Gorosito decidió meter un cambio, ingresó Nicolás Colazo en reemplazo de Janson, enseguida Lavallén sacó a Nicolás Leguizamón para el ingreso del pibe Juan Cruz Zurbriggen. Colón que había tenido un par de minutos muy interesantes en el arranque del complemento, comenzó a bajar en su intensidad y de a poco Tigre lo fue equilibrando, sin generar situaciones por lo que le encuentro nuevamente volvió a ser jugado en el mediocampo. Gorosito sacó a “Cachete” Morales visiblemente cansado para el ingreso de Juan Ignacio Cavallaro y un rato después Lavallén hizo ingresar a Franco Zuculini por Tomás Chancalay. Escobar, que en el segundo tiempo se proyectó mucho metió un buen centro para Zurbriggen, pero el pibe no pudo conectar, para llegar a os 37 en el cual ingresó el debutante santiago Pierotti por Estigarribia; de ahí en más no pasó mucho y la igualdad terminó siendo muy justa ya que no hubo diferencias entre ambos equipos. La gente insultó al equipo, pero sin dudas los mismo reflejaban el año deportivo de Colón y no el partido de anoche, donde el equipo mostró una muy leve mejoría... pero una mejoría al fín.

