Viernes 12.04.2019 - Última actualización - 22:27

22:26

Pablo Lavallén "Los insultos no me producen nada"

Conforme por el desempeño de su equipo el entrenador sabalero dejó sus impresiones tras el empate ante Tigre.

—Estoy tranquilo porque es una llave que se definirá en Tigre y donde el gol de visitante cuenta doble, por lo que de hacer un gol allá tendríamos que recibir dos. Estoy conforme, más allá de que queríamos ganar, sucede que cuando un equipo viene pasando un momento no tan bueno, tiene que reconstruirse desde atrás para adelante, hoy teníamos que estar ordenados, sabíamos que enfrentábamos a un equipo que de los últimos siete, ganó cinco y empató dos. Había que tener respeto y jugar al ritmo que nosotros creemos que se debe jugar, en esto hay que ser inteligentes y el domingo que viene repetir, porque ellos van a tener la necesidad de hacer un gol y a esto lo tenemos que aprovechar.

—Te gustó el equipo...

—En el primer tiempo tuvimos varios desajustes, pero en el segundo lo corregimos, tuvimos llegadas, ellos también, ellos en el primero y nosotros en el segundo, ahora iremos a Victoria a convertir y a tratar de no recibir. Hoy enfrentamos un equipo que nos sacó 13 puntos en la tabla general, que encontró un buen funcionamiento y no nos superó, en el complemento tuvimos el control de la pelota y del juego. No vi tantos errores como si los vi en el partido con Gimnasia en La Plata.

—¿Qué te generan los insultos de la gente?

—Los insultos no me producen nada, yo no me muevo por lo que dice la gente, para hacer un edifico tenés que arrancar del primero piso, de la planta baja y los cimientos, no podés arrancar desde el cuarto o del décimo. Me gustó mucho el hecho de no haber recibido goles, esto me deja tranquilo, ahora me tendré que poner a trabajar para que el equipo pueda llegar al gol.