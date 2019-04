https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

F1 Bottas largará primero en el GP de China

El Litoral | Télam

El piloto finlandés Valtteri Bottas, a bordo de un Mercedes, realizó el mejor tiempo en las pruebas de clasificación y largará desde el primer lugar en la grilla de partida en el Gran Premio de China, tercera prueba del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 que se correrá mañana en Shanghai.



Bottas, de 29 años y líder de la Fórmula 1 tras haber ganado la primer carrera en Albert Park, Australia, y salido segundo en la de Sakhir, Bahrein, cubrió los 5.451 metros de extensión del circuito en un minuto, 31 segundos y 547 milésimas, según detallaron la Agencia EFE y el sitio oficial de la máxima categoría del automovilismo mundial.

The world championship leader will be the man to catch in Shanghai on Sunday 😎@ValtteriBottas will start the 1000th F1 race from pole position 👏#ChineseGP 🇨🇳 #Race1000 pic.twitter.com/AdRP0ZLYMJ — Formula 1 (@F1) 13 de abril de 2019



El finlandés cronometró cinco milésimas menos que su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton, cinco veces campeón mundial que largará desde el segundo lugar de la grilla en la carrera a correrse este domingo desde las 3.10 (hora de la Argentina).



El tercer lugar de partida será para el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), quien giró en 1m.31s.848/1000, mientras que cuarto será su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc.



La composición de la grilla de partida para la carrera de este domingo, la número 1.000 en la historia de la Fórmula Uno, es la siguiente:



1) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)



3) Sebastian Vettel (GER/Ferrari)

4) Charles Leclerc (MON/Ferrari)



5) Max Verstappen (HOL/Red Bull)

6) Pierre Gasly (FRA/Red Bull)



7) Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

8) Nico Hülkenberg (GER/Renault)



9) Kevin Magnussen (DIN/Haas)

10) Romain Grosjean (FRA/Haas)



11) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

12) Sergio Pérez (MEX/ Racing Point)



13) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

14) Carlos Sainz (ESP/McLaren)



15) Lando Norris (GBR/McLaren)

16) Lance Stroll (CAN/Racing Point)



17) George Russell (GBR/Williams)

18) Robert Kubica (POL/Williams)



19) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

20) Alexander Albon (THA/Toro Rosso)

Las principales posiciones del Campeonato Mundial 2019 son las siguientes:



Bottas 44 puntos; Hamilton 43;Verstappen 27; Leclerc 26 y Vettel 22.



La próxima carrera será el 28 de abril en Azerbaiyán, más precisamente en el circuito de Baku City.