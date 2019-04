https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Infografía multimedia Dengue: características, cómo se contagia y las medidas para prevenirlo

A raíz de los crecientes casos en la provincia, en particular en la ciudad de Santa Fe donde llega a 186 el número de personas afectadas, es bueno recordar las características principales del mosquito, cómo se reproduce, cómo contagia y las medidas para prevenir su desarrollo en los patios de las viviendas.

Características

El dengue es una enfermedad provocada por un virus. Se transmite de una persona enferma a otra sana mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti, de hábitos domésticos y urbanos, que se reproduce durante la temporada lluviosa, siempre en agua limpia acumulada en recipientes y basura domésticos y peridomésticos, donde la hembra pone sus huevos.

Infografía El Litoral

Contagio

Se contagia el individuo que fue infectado con el virus del dengue (a través de la picadura de un mosquito portador) y cursa el período de viremia que dura alrededor de cinco días. El Aedes Aegypti funciona como transmisor de la enfermedad de una persona a la otra. Sólo las hembras se alimentan de sangre. Los machos nunca pican a las personas. Ambos liban néctar o líquidos dulces de cualquier fuente accesible. Una hembra infectada puede contaminar con su picadura a unas 300 personas.

Síntomas

Dolor de cabeza, somnolencia y dolor de ojos. Sangrado nasal y de encías. Pérdida del sentido del gusto. Vómitos abundantes y frecuentes. Dolor muscular. Fiebre alta de 4 a 8 días. Erupciones en la piel (ronchas). Infección en las vías urinarias. Dolor de huesos (de allí su nombre vulgar: fiebre quebrantahuesos). Dolor articular. En mujeres, menstruación intensa.

Protección

- Elimine todo recipiente con agua.

- Utilice espirales, vaporizadores eléctricos y fumigantes para los ambientes. Use repelentes*.

- Proteja la cuna o cochecito del bebé con tul cuando permanezca en exteriores. También puede utilizar mosquiteros de cama para protección de niños y adultos.

- Coloque telas metálicas en puertas y ventanas, son una defensa fundamental.

- Fumigue antes de cortar el pasto.

- Si debe viajar a zonas de riesgo, tome las precauciones: repelente y ropa clara, y de mangas y piernas largas, son indispensables.

- No utilice repelentes cuyas concentraciones superen el 30% de Deet (ver en el envase). No aplicar debajo de la ropa, en heridas, cortes o piel irritada. No rocíe en la cara, evite ojos y boca. En niños, aplique repelente en sus propias manos y después extiéndalo sobre la piel del pequeño. No deje que ellos manipulen el repelente. No se recomienda su uso en bebés menores de dos meses de edad. Consulte con su pediatra.