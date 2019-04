https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 13.04.2019 - Última actualización - 10:45

10:43

Carne bovina, camarones y langostinos, limones, lana y algodón entre los productos de las economías regionales que exporta el país y vienen creciendo de manera continua hace 4 años.

Economía Exportaciones argentinas que no son granos y derivados crecen desde 2015 Carne bovina, camarones y langostinos, limones, lana y algodón entre los productos de las economías regionales que exporta el país y vienen creciendo de manera continua hace 4 años. Carne bovina, camarones y langostinos, limones, lana y algodón entre los productos de las economías regionales que exporta el país y vienen creciendo de manera continua hace 4 años.

BCR | Campolitoral



Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en los últimos 6 años, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de la República Argentina, excluyendo complejos soja, maíz y trigo cayó levemente de US$ 12.200 millones en 2012 a US$ 11.559 M en 2018. Sin embargo desde 2015 se observa un incremento continuo de las mismas, dado que en el año 2015 habían alcanzado un mínimo de US$ 9.740 M. Si se valúan las exportaciones a precios de 2012, se habría exportado US$ 1.085 M más en 2018.

La principal exportación que aumentó en los últimos años han sido los envíos de carne bovina sin hueso congelada. En el año 2018 alcanzó un total de 1.195 millones de dólares, aumentando 892 M US$ respecto al año 2012. Si los precios internacionales de la carne no hubieran bajado, se habrían exportado casi US$ 1.480 M más. En cantidad este rubro exportó 278 mil toneladas en 2018 aumentando significativamente respecto de los envíos de 2012 que alcanzaron un poco más de 47 mil toneladas.

En materia de precios, la carne, en promedio disminuyó continuamente en los últimos años desde US$ 6.408 la tonelada en 2012 hasta US$ 4.300 la tonelada en 2018. El principal país de destino, y la principal explicación del aumento de los envíos ha sido China. Desde 2012 el envío de la carne a China ha aumentado de US$ 144 M a US$ 861 M en 2018 casi explicando la totalidad de los envíos de Argentina en el período considerado.



La segunda exportación no granos y derivados- que más aumentó en estos últimos años han sido los camarones y langostinos. En el 2018 se exportaron cerca de 1.300 millones de U$ S, cuando en el 2012 se habían vendido 476 millones de U$ S. Las exportaciones de este rubro aumentaron 823 millones de dólares entre 2012 y 2018. Los compradores que más aumentaron sus envíos en el período fueron China (US$ 314 M), España (US$ 125 M), Italia (US$ 88 M) y Tailandia (US$ 50 M).

En el resto de los productos, la variación ha sido menor en comparación con el grueso de las exportaciones de Argentina, pero hay que tener en cuenta la importancia que tienen estos productos en economías regionales. Los mayores aumentos entre 2012 y 2018 de encuentran en jugos de cítricos (variación de US$ 85 M), aceites esenciales de limón (US$ 83 M), carne bovina refrigerada (US$ 55 M), Limones (US$ 55 M), algodón (US$ 51 M), garbanzos (US$ 37 M), lana (US$ 35 M), aceite de oliva (US$ 31 M), lana (US$ 31 M) y yerba mate (US$ 24 M) entre otros. Las mayores caídas registradas en este último período se dieron en los envíos de leche en polvo (US$ 365 M), maní, subproductos, aceite de girasol y mezcla (US$ 847 M entre ambos), pollo sin trozar (US$ 242 M), harina de moluscos (US$ 156 M), vinos sin envasar (US$ 136 M, los vinos envasados no cayeron tanto en dólares pero sí en cantidad), la exportación de tetrabrik y pasta de madera (US$ 180 M), jugo de uva y mosto (US$ 87 M), cueros y pieles de vacunos (US$ 84 M), mandarinas (US$ 82 M) y peras (US$ 67 M). Si comparamos solamente desde el año 2015, (el mínimo y punto de inflexión en la serie), los lugares en el ranking se mantienen en niveles similares.