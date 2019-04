https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 14.04.2019 - Última actualización - 10:04

10:03

Facundo Masuero, el destacado del clásico "Fue un partido duro, sirve el punto"

Javier Díaz / deportes@ellitoral.com

Los protagonistas analizaron el empate 0 a 0 entre Colón y Unión, por una nueva jornada liguista. Por el lado sabalero hubo conformidad con el punto, porque saben que hace falta sumar después de un 2018 flojo en lo numérico. En el rojiblanco, en cambio, quedó la sensación de que con algo de eficacia se podrían haber llevado todo y por eso el sabor amargo pese a que el empate también sirve.

El arquero rojinegro, Facundo Masuero, fue el hombre destacado. Con algunas intervenciones clave, como un mano a mano en el arranque del complemento, contribuyó y mucho a que su equipo se quedara con un punto.

Al término del encuentro, afirmó: “Fue un partido muy duro, muy trabado por las dos partes. Yo creo que hicimos un buen partido, ellos buscaron mucho con pelotazos largos a las espaldas pero nosotros estuvimos muy bien parados y pudimos anularlos”.

“Hubo mucho roce, la árbitro dejó jugar mucho y se hizo cerrado”, agregó.

“Sirve el punto por lo que fue el partido y porque venimos de cuatro partidos sin perder. Somos un equipo nuevo, con un técnico nuevo que trae sus ideas así que vamos de a poquito, paso a paso”, continuó.

Sobre su labor, consideró: “En lo personal me voy contento, pienso que hice un buen partido y tuve algunas intervenciones claves, como ese mano a mano que me pegó justo en el talón y pude evitar el gol”.

Su colega tatengue, Alan Velázquez, también dio su parecer del encuentro: “No me voy conforme porque nos hubiera gustado ganar, pero es importante no haber perdido. Hicimos buen partido y tranquilamente pudimos haber ganado, de no ser por el arquero de ellos”.

“En el primer tiempo estuvimos nerviosos, pero en el segundo nos soltamos un poco más y tuvimos las mejores situaciones”, añadió.

“Creo que vamos a mejorar, y estamos para pelear arriba”, concluyó.

Desde los bancos

Los entrenadores también analizaron los 90 minutos de juego y dieron su punto de vista respecto a las aspiraciones de los equipos que conducen. Gonzalo Erni, DT de Colón, afirmó: “Fue un partido trabado, sin mucho fútbol y con mucha pelota por arriba y fuerza. Creo que los dos podríamos haber jugado un poquito mejor porque hay mucha calidad técnica pero muchas veces los clásicos salen así”.

“Esta clase de partidos no se pierden. Nosotros considerábamos que teníamos para ganarlo pero muchas veces las circunstancias te llevan más a pelear un partido que a jugarlos”.

“Nosotros necesitamos sumar puntos y todo sirve. Es importante para que los chicos agarren confianza. Ojalá podamos mejorar de cara a lo que se viene”.

Por su parte, Marcos Capocetti, entrenador de Unión, analizó: “El primer tiempo fue bastante parejo, con pocas situaciones. En el segundo la cosa cambió, Unión fue claro dominador, tuvo las mejores situaciones y mereció mejor suerte”.

“En el complemento encontramos más juego y pudimos jugar más rápido. Hay que seguir sumando, el equipo está bien, va creciendo. Hay que seguir mejorando y trabajando porque esto recién empieza”.

“Son muchos chicos jóvenes. Hay buenos jugadores, creo que se está trabajando bien. Más allá de que todos queremos ganar, el resultado no siempre es lo más importante. Nos interesa la formación y estamos conformes con el rendimiento de los chicos”, completó.

Todos los resultados

La jornada de Primera División “A” dejó estos marcadores finales: El Cadi 1-El Pozo 0; La Perla 4-El Quillá 1; Sanjustino 3-Universidad 1; La Salle 0-Ciclón Racing 1; Colón 0-Unión 0; Cosmos FC 1-Ateneo 2 y Don Salvador 1-Newell’s 3.

Vale recordar que entre semana, Argentino de San Carlos empató 1 a 1 con Gimnasia e Independiente de Santo Tomé le ganó 2 a 1 a Pucará. En tanto, el choque entre Sportivo Guadalupe y Colón de San Justo fue postergado por la participación del “Conquistador” en el Regional Federal.

El ascenso

Este sábado también se jugó la quinta fecha del torneo de Primera “B”. Entre los resultados más destacados, se encuentra la goleada del puntero, San Cristóbal, por 5 a 0 sobre Los Piratitas. Los goles fueron obras de Rodrigo Mir (2), Mauro Dallia, Lucas Solver y Jonatan Annoni.

También, el empate 4 a 4 entre Los Canarios (Adrián Sandoval, Jonatan Núñez, Joaquín Argüello, Nicolás Retamoso) y Def. Alto Verde (2 de Néstor Reyes, Raúl Franco, Matías Díaz).

Asimismo, el empate 3 a 3 entre Vecinal Gálvez (Mauro Leoni, Diego Vallejos, Alexis Rognoni) y Nuevo Horizonte (Cristian Plorutti, Elio Acosta, Raúl Pizarro).

Además, la jornada se completó con estos marcadores finales: Loyola 3 (Julián Alonso, 2 de Emanuel Ojeda)-Los Juveniles 1 (Diego Macedo); Belgrano 1-Dep. Agua FC 2 (Roberto Méndez, Luciano Aguilar); Los Piratitas 0-San Cristóbal 5 (2 de Rodrigo Mir, Mauro Dallia, Lucas Solver, Jonatan Annoni); Juventud Unida 4 (Brian Bar, Brian Alcaraz, Santiago Carballo, Cristian Torrilla)-Atenas 0; Banco 1 (Juan Sánchez)-Nacional 3 (Rubén Goris, Juan Insaurralde, Martín Guerrero); Def. de Peñaloza 2 (2 de Rodrigo Miño)-Dep. Santa Rosa 2 (Franco Ojeda, Carlos Arce); Dep. Nobleza 2 (2 de Cristian Ortíz)-Ciclón Norte 1 (Cristian Tarragona) y Floresta 0 Las Flores II 3 (Juan Cruz Mendoza, Gustavo Madolé, Leandro Madolé).