Domingo 14.04.2019 - Última actualización - 10:54

10:52

Este domingo

Sudamericano sub 17: Argentina va por el título ante Ecuador

A partir de las 23:10, Argentina enfrentará a Ecuador y, en caso de ganar, se quedará con el Sudamericano sub 17.

Foto: @Argentina



El Litoral / Télam El seleccionado argentino sub-17, ya clasificado al Mundial de Brasil, buscará esta noche el título del Sudamericano de la categoría frente al representativo ecuatoriano en la última fecha del hexagonal final. El encuentro se jugará a las 23.10 (hora argentina) en el estadio San Marcos, de Lima, con transmisión de TyC Sports. Argentina lidera el hexagonal con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate, se quedará con el título si gana o en caso de que Chile (9) no gane y la diferencia de gol lo beneficie como hasta el momento (+6 contra +2).



Probables formaciones Argentina: Rocco Ríos Novo; Kevin Lomónaco, Francisco Flores, Tomás Lecanda y Julián Aude; Luciano Vera, Ignacio Fernández y Cristian Medina; Matías Palacios; Juan Kritanovich y Exequiel Zeballos. DT: Pablo Aimar. Ecuador: Joan López; Hanssel Delgado, Piero Hincapié, Jordan Morán y Roberto Cabezas; Jeremy Farfán, Marco Ángulo, Erick Pluas y Johan Mina; Jhon Mercado y Edwin Valencia. DT: Javier Rodríguez. Cancha: San Marcos, Lima.