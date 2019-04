Rosatti criticó a Stornelli

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación subrayó que “si no hay ejemplaridad moral es muy difícil generar seguimiento de conductas”.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, criticó al fiscal federal Carlos Stornelli por no presentarse a declarar, al ser citado en la causa que investiga un presunto caso de espionaje ilegal, y advirtió que “en este cargo, uno tiene que dar el ejemplo” y “si no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete”.

El santafesino se refirió así al fiscal que fue declarado en rebeldía, por haber faltado tres veces a la citación del juez federal Alejo Ramos Padilla, que lleva adelante la causa por la presunta red de espionaje ilegal que integraba el falso abogado Marcelo D’Alessio, acusado de haber extorsionado a empresarios, invocando el nombre de Stornelli.

“Son las reglas; si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete”, razonó Rosatti en una entrevista con el programa de “En el barro (y clandestino)” que emite por You Tube el periodista Edi Zunino.

Al ser consultado sobre qué haría si fuera citado a declarar como testigo o imputado, el ministro de la Corte remarcó: “Me presento porque es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo”.

“Si no hay ejemplaridad moral es muy difícil generar seguimiento de conductas. Uno acá tiene que dar el ejemplo, en la vida privada, que muchos dirán qué tiene que ver la vida privada, y en la vida pública”, sostuvo Rosatti.

El reto público del juez del máximo tribunal del país a Stornelli se produce luego de que trascendiera que en la causa que lleva adelante Ramos Padilla aparece Rosatti como uno de los espiados por la red investigada, junto al presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz.

El fiscal de la llamada causa de los cuadernos está imputado y declarado “en rebeldía” en el expediente a cargo del juez federal de Dolores.

En la causa, además de D’Alessio y Stornelli, están procesados con prisión preventiva los ex policías bonaerenses Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi y el ex espía Rolando Barreiro, como miembros de una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal.



Faltazos



La investigación que instruye Ramos Padilla en Dolores comenzó después de que el empresario Pedro Etchebest denunciara que fue extorsionado por el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien dijo tener buenos vínculos con Stornelli y le pidió plata a nombre del fiscal para que sea excluido de la causa de los cuadernos.

Lo cierto es que Ramos Padilla determinó que Etchebest nunca fue investigado en la causa cuadernos y no encontró elementos para imputarle el delito de extorsión a Stornelli. Sin embargo, siguió investigando y dio con una banda de inteligencia paralela que integraba D’Alessio de forma clandestina.

En la causa de espionaje, Alejo Ramos Padilla (juez federal de Dolores) procesó con prisión preventiva a Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi (ex policías de la provincia de Buenos Aires) y al ex espía Rolando Barreiro, como miembros de la asociación ilícita. Acorde a la investigación, los tres operaban junto a D’Alessio.



Argumentos



Para Stornelli, todo se trata de “una operación” en su contra, fomentada por los influyentes empresarios y políticos que están presos en la causa de los cuadernos. Por eso, explicó, no se quiso presentar a las indagatorias a las que fue llamado por Ramos Padilla. “No quiero legitimar esta investigación”, dijo.

En lugar de ir a responderle preguntas al juez de Dolores, Stornelli optó por entregarle un descargo a Eduardo Casal, el procurador general de la Nación.

Reforma constitucional



Horacio Rosatti fue convencional constituyente en 1994. El juez de la Corte Suprema de la Nación dijo que le haría un cambio a la Constitución de nuestro país, cuyo efecto directo impedía hoy que Cristina Fernández de Kirchner (o eventualmente el ex presidente Carlos Menem) no pudieran presentarse más para ese cargo.

“Como en Estados Unidos, se impediría que el presidente que haya sido electo se presente otra vez. No por una cuestión argentina, ni actual. Conceptualmente, exige a los partidos políticos figuras de recambio; hace que quien es reelecto sepa que nunca más va a volver a ser presidente y me parece muy bueno”, señaló.