El FMI reiteró el apoyo a Argentina

Domingo 14.04.2019 - Última actualización - 16:06

16:05

El encuentro con el segundo de Christine Lagarde se produjo en medio de la inquietud por la inflación y la estabilidad cambiaria.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, recibió del número dos del Fondo Monetario Internacional, David Lipton, un firme respaldo a su plan de estabilización macroeconómica y reducción de las “vulnerabilidades” de la economía argentina.

Dujovne conversó con Lipton en el marco de las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial, esta semana en la capital norteamericana. Según indicó luego el organismo multilateral, abordaron los avances del plan económico que el FMI consideró “importantes”, y el segundo de Christine Lagarde “reiteró su apoyo” a las medidas adoptadas para estabilizar las variables y para “alcanzar el déficit cero en 2019”.

Tres preocupaciones principales asomaron en todas las reuniones que el equipo económico mantuvo con funcionarios del FMI e inversores: inflación, dólar y Cristina Kirchner.

Lipton también elogió los esfuerzos del gobierno por “proteger a los más vulnerables”, según se indicó. No hubo mención en el comunicado a los frentes de la economía que inquietan a los funcionarios del Fondo. No hubo foto.

Además, Dujovne dialogó con el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes. Un día antes se había reunido con Lipton el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, que está también en Washington junto con su segundo, Gustavo Cañonero. Entre otras cosas hablaron del marco general de la política monetaria en el año electoral, pero tampoco trascendieron detalles.

También se supo que junto al ministro, el miembro de la conducción de FMI intercambió opiniones sobre los “progresos importantes que alcanzaron las autoridades argentinas en reducir las vulnerabilidades macroeconómicas”.

Lipton ya se había reunido con el presidente del Banco Central argentino, Guido Sandleris, con el que conversó sobre la política monetaria en un año electoral, sin que trascendieran detalles puntuales.

Por otro lado, Dujovne, en un documento que se divulgó el viernes pasado, reconoció que, a pesar de las reformas, el contexto financiero argentino aún permanece “volátil”. Se trata de un informe del International Monetary and Finance Comitee. Dujovne actúa en ese ámbito en representación de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Al referirse exclusivamente a la Argentina, sostuvo que “el programa está dando resultados positivos” y sustentó esa apreciación en el rebote de la Bolsa y el incremento de reservas, además de la reducción del déficit comercial, entre otros puntos.

No obstante, admitió que “el entorno financiero permanece inestable, especialmente luego de que la inflación -conducida por la inercia, cierta recuperación de los márgenes de producción, la normalización de las tarifas de los servicios y la suba de los precios de los alimentos- creciera en enero y febrero, aunque permanece más baja que las tasas de la segunda mitad del año pasado”.



Otro dato que circuló en los encuentros en Washington es que más del 90 % de la riqueza de los argentinos ya está en dólares. Esto no quiere decir que la calma será total. La volatilidad igualmente estará presente en los próximos meses. Sobre todo si la ex presidente crece en las encuestas.



Confianza

En conferencia de prensa, Alejandro Werner, jefe del departamento del Fondo para el Hemisferio Occidental, insistió en ese análisis: “Estamos con una confianza importante en que si la Argentina continúa con los lineamientos que son la base del diseño del programa, logrará corregir los desbalances macroeconómicos”, dijo.

“En la medida en que esta corrección permanezca, generará la certidumbre para que se dé un proceso más dinámico de inversión y de crecimiento de su economía”, completó.



Convenio con Luxemburgo

Dujovne firmó en Washington con el responsable de las Finanzas de Luxemburgo, Pierre Gramegna, un convenio para evitar la doble imposición fiscal que, entre otras cosas, apunta a la prevención de la evasión.

Así lo reveló Hacienda al señalar que la firma del convenio se dio durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.

El acuerdo, según un comunicado del Ministerio, incluye cláusulas respecto a los impuestos sobre la renta y el patrimonio y para la prevención de la evasión y elusión fiscal. Remarcó que “la firma del convenio representa un hito en la relación entre ambos países”, y señaló que ayudará a impulsar la llegada de inversiones la certeza jurídica para personas y empresas que realizan negocios en los dos países.





Elogios para Macri



El secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, elogió la gestión del presidente Mauricio Macri y afirmó que “está haciendo el trabajo duro de intentar reformar la economía”.

A tono con el discurso de campaña de Cambiemos, Pompeo expresó durante una visita a Chile, en el marco de una gira oficial por América Latina, que “la Argentina ha decidido que los viejos modelos no están dando resultados, esas soluciones ya no funcionan, no es lo que están buscando”.

“El presidente Macri está haciendo el trabajo duro de intentar reformar la economía. Le agradecemos por hacer eso. Su pueblo va a estar mejor por eso”, sostuvo el hombre fuerte de la administración de Donald Trump.

“Mike” Pompeo, como se lo conoce mundialmente, sostuvo que el gobierno “está tomando pasos difíciles pero importantes para construir crecimiento sustentable” y agregó: “Es un camino duro, no sin peligro. Tampoco sin resultados. La Argentina ha vuelto a los mercados globales de crédito hace poco por primera vez en 15 años”.

Al respecto, opinó que “así es como se construye la prosperidad, como se fortalecen las democracias, votantes que optan por visiones más audaces, países que luchan contra sus propios desafíos internos y construyendo sobre relaciones exteriores fuertes”.

“Hay una frase en inglés, probablemente en castellano también, pero la voy a decir en inglés hoy, que dice que lo que es popular no siempre es lo correcto, pero que lo correcto no siempre es popular”, agregó.