A pesar de perder contra Ecuador

Argentina se coronó campeón del Sudamericano sub 17

A pesar de haber caído 4 a 1 contra Ecuador, el sub 17 argentino se consagró campeón del Sudamericano Sub 17.

Foto: @Argentina



El Litoral / Télam El seleccionado argentino sub 17, que llegó a la última fecha del Sudamericano de la categoría en Perú ya clasificado al Mundial de Brasil, se consagró además campeón de este certamen pese a ser goleado anoche 4 a 1 por Ecuador, que con esta victoria y por diferencia de un tanto sobre Perú, también accedió a la próxima cita ecuménica. #SudamericanoSub17 ¡Campeones otra vez! 🏆 pic.twitter.com/YrPV1E3Y1h — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) 15 de abril de 2019 El representativo argentino se consagró campeón sudamericano por cuarta vez en la historia, quedando segundo en la tabla histórica al cabo de 18 ediciones, aunque muy lejos de Brasil, que ganó en 12 oportunidades, mientras que las restantes fueron para Colombia y Bolivia. Argentina ganó este campeonato en 1985, cuando todavía era sub 16 (se convirtió en sub 17 a partir de la cuarta edición, en 1991), como local, repitiendo en Bolivia en 2003 y nuevamente como anfitrión en 2013. Pero lo más buscado por todos los participantes en este torneo fue la clasificación al Mundial, algo que además consiguieron Chile, Paraguay y el local, Perú. Las posiciones finales de la competencia lo tuvieron a los dirigidos por el cordobés Pablo Aimar como punteros con 10 puntos (+3), escoltados por Chile con 10 (+2), Paraguay 6 (-1) , Ecuador 5 (-1), Perú 5 (-2) y Uruguay 4 (-1). Los otros dos partidos jugados este domingo tuvieron una definición muy emotiva para ecuatorianos y peruanos, ya que estos últimos estaban atrapando la cuarta y última plaza mundialista antes de este último encuentro al vencer sobre la hora a Uruguay, que así quedó eliminado, por 3 a 2, mientras que los otros dos clasificados, Chile y Paraguay, igualaron 0 a 0. El conjunto albiceleste se mantenía con el arco invicto en este hexagonal final hasta la última fecha, ya que recién en esta jornada final perdió la imbatibilidad de su valla cuando el ecuatoriano Johan Mina doblegó de tiro penal al arquero de Chacarita Juniors, debutante en el certamen, Federico Losas (Rocco Ríos Novo, de Lanús, fue el titular durante toda la competición). Los argentinos, que venían de clasificar en la última fecha de la fase de grupos al vencer a Brasil (jugará el Mundial por ser el país organizador) por 3 a 0, que era justo el resultado que necesitaban, jugaron el primer tiempo ante los ecuatorianos con la comodidad de contar con una diferencia de gol que los consagraba campeones aún perdiendo por tres goles de diferencia (la puja era con Chile). Y Ecuador, por su parte, debía imponerse a los argentinos por esa misma diferencia para eliminar a Perú y clasificarse al Mundial. Justo todo eso fue lo que ocurrió. Es que cuando los también conducidos por Diego Placente como entrenador alterno se pusieron en ventaja en el arranque del período final con un gol de Matías Palacios (junto a Matías Godoy, el goleador de Atlético Rafaela, son los únicos del plantel que jugaron algunos minutos en primera división), esto pareció afectarlos negativamente, ya que tuvieron una repentina relajación que los ecuatorianos aprovecharon para pasarlos literalmente "por arriba" y marcarles cuatro goles en menos de 20 minutos. Esto les permitió a los dirigidos por Javier Rodríguez aventajar por diferencia de gol a Perú, cuyos futbolistas se quedaron en el estadio donde habían jugado previamente observando el encuentro y pasando de la euforia con el gol de Palacios a la gran decepción cuando el ingresado Adrián Mejía marcó la cuarta y lapidaria conquista para Ecuador. De esta manera Argentina y Ecuador se convirtieron en los dos únicos seleccionados sudamericanos clasificados para sendos mundiales de las categorías sub 17 (en noviembre se jugará en Brasil) y sub 20 (en junio en Polonia). Argentina, que nunca ganó un título del mundo en la categoría sub 17, ahora tendrá otra oportunidad de pelear por ese cetro en Brasil a fines de este año. Los restantes resultados de la última jornada fueron los siguientes: Perú 3 - Uruguay 2 y Chile 0 - Paraguay 0.