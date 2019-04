https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.04.2019 - Última actualización - 12:25

12:20

Heredia, Morello y la “Pulga” están lesionados, mientras que Leguizamón no está anotado en la lista de buen fe para la Copa Sudamericana. “Sando”, expulsado en reserva, puede jugar de “9”.

Sería el centrodelantero de Colón ante los peruanos La enfermería le abre la puerta a Sandoval Heredia, Morello y la “Pulga” están lesionados, mientras que Leguizamón no está anotado en la lista de buen fe para la Copa Sudamericana. “Sando”, expulsado en reserva, puede jugar de “9”. Heredia, Morello y la “Pulga” están lesionados, mientras que Leguizamón no está anotado en la lista de buen fe para la Copa Sudamericana. “Sando”, expulsado en reserva, puede jugar de “9”.

El Litoral / deportes@ellitoral.com

Si bien se demoró la información oficial de los jugadores convocados por Pablo Lavallén para el partido de este martes a las 21.30 frente a los peruanos del Municipal, todos los caminos marcan que Tomás Sandoval tiene muchas chances de ser el delantero de área entre los once. Es que entre la enfermería (tres delanteros lesionados) y las cuestiones administrativas (por ejemplo, Nico Leguizamón no está anotado en la lista de buena fe para la Sudamericana 2019), Colón se fue quedando sin atacantes. Más allá que Esparza pueda ir arriba por izquierda o que Chancalay haga lo mismo por derecha.

En el caso de Tomás Sandoval es uno de los que menos posibilidades pudo tener en los últimos tiempos, quedando relegado al once residual de la reserva de la AFA. A pesar de ver la tarjeta roja el viernes ante Argentinos Juniors en reserva, la sanción no lo afecta para ver acción desde el vamos en la Copa Sudamericana. Y como está anotado en la lista copera, estaría casi adentro para la revancha contra los peruanos.

Los dos jugadores importantes que están listos para volver al once titular son el capitán natural que es Guillermo Ortiz y el volante central Matías Fritzler: el primero arrastraba una lesión; el segundo, estaba sancionado por amarillas y por eso no jugó ante Tigre.

El posible once sabalero para jugar la revancha sudamericana ante los peruanos del Municipal sería con: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Fernando Zuqui y Estigarribia o Esparza; Tomás Chancalay y Tomás Sandoval.

Las entradas

El Club Colón informa que ya comenzó la venta de las entradas para el partido internacional válido por la Conmebol Sudamericana ante Deportivo Municipal de Perú a disputarse el día martes 16 de abril de 2019 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

Las mismas se podrán adquirir de forma virtual en la web oficial del clubcolon.com.ar y en la plataforma boleteriavip.com.ar. O socios en la sede del club, exclusivamente, portando carné.

Se recuerda que los socios deberán tener la cuota de abril para ingresar al evento. Los valores son los siguientes:

— Precios: Generales: Socios $ 500 / No socios $ 800. Platea Este: Socios $ 600 / No socios $ 1000. Plateas Oeste: Socios $ 700 / No socios $ 1100. En el caso de los Palcos: Socios $ 800 y No socios $ 1400.

— Promoción: si alguien se lleva la camiseta oficial del club, Colón se lo bonifica con el equivalente a una entrada general de socio.

Los peruanos a Paraná

La delegación oficial del Deportivo Municipal de Perú, el rival sabalero por la revancha de la fase 1 Copa Sudamericana, decidió no concentrar en la ciudad de Santa Fe y lo hizo en la vecina capital entrerriana, donde arribaron este domingo por la noche.

Luego del duro golpe por el campeonato incaico, el equipo de los “ediles” llegaron a Paraná, donde realizaron su entrenamiento pensando en la hazaña de levantar un 0-3 en el Cementerio de los Elefantes ante el once de Lavallén.