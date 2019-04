https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 15.04.2019 - Última actualización - 13:05

13:04

Goleador histórico de Colón

Esteban "Bichi" Fuertes despistó con su auto

El siniestro vial ocurrió este lunes. El ex jugador rojinegro viajaba con su esposa. Ambas personas fueron asistidas por vecinos de la zona. No sufrieron lesiones severas.

