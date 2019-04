Llegaron vacunas y hay que consultar en los centros de salud para recibirlas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desde el Ministerio de Salud pretenden vacunar a la mayor cantidad de gente posible antes del feriado por la Pascua. La cantidad de dosis sigue siendo insuficiente. “Esta dificultad está vinculada con menos cantidad y con faltantes”, detalló la ministra de Salud, Andrea Uboldi.

La provincia padece dificultades desde el año pasado con la provisión de vacunas que debe enviar el gobierno nacional. “Esta dificultad está vinculada con menos cantidad y con faltantes”, detalló la ministra de Salud, Andrea Uboldi.



La provincia le reclamó en reiteradas oportunidades a la Nación que cumpla con la provisión de vacunas. El pedido fue elevado por las autoridades sanitarias santafesinas en las distintas reuniones del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que es el espacio que tienen todos los ministros provinciales para exponer sus reclamos. También fueron elevados por nota.



Cabe aclarar que la faltante de vacunas no es un problema que padece en forma exclusiva la provincia de Santa Fe sino que es una realidad nacional. “Hace 15 días planteamos el problema en el último Cofesa, con un agravante, ya que no teníamos dosis de meningococo, rotavirus, VPH y un faltante de cantidad de triple acelular”, detalló la ministra en diálogo con El Litoral.



“Hace 48 horas (el viernes) llegaron a la provincia vacunas antigripales, rotavirus, triple bacteriana acelular (para menores de 11 años y embarazadas) y algo contra la varicela, pero en cantidades que no son suficientes para cubrir el calendario”, advirtió Uboldi, quien explicó luego que “si uno tuviera que vacunar hoy a un niño de 11 años, necesita tres vacunas: contra el meningococo, que está suspendida; la vacuna para el VPH, que no teníamos y ahora no tenemos en la cantidad necesaria; y la tercera es la triple acelular, que también tenemos poca cantidad. En consecuencia, el plan vacunatorio para el ingreso escolar de chicos de 11 años se vio muy limitado, porque no teníamos las vacunas”.

Operativo Pascua



Desde el Ministerio de Salud implementaron un fuerte operativo para distribuir las vacunas que llegaron desde Nación durante estos tres días previos al feriado por la Pascua, de manera que se pueda vacunar a la mayor cantidad posible de la población que todavía no recibió las dosis previstas.



“Ojalá podamos tener el calendario completo para tener los menores inconvenientes posibles”, dijo Uboldi. “Les pedimos a las mamás y los papás que se contacten con los centros de salud para saber si llegaron las vacunas, para que se acerquen lo antes posible a aplicar las vacunas que les faltan a sus chiquitos”.

—¿Qué explicación les dan como respuesta desde la Nación?



—La explicación que nos dan es que hubo retrasos en la llegada de las vacunas. Pero no está claro si se debe a un problema presupuestario, de gestión, o por la falta de pago. Esa respuesta le compete al gobierno nacional y no nos la da cuando vamos a los confederales de salud. Siempre nos dicen que la situación se va a regularizar y no ocurre. La última promesa fue una nota en la que decían que el 15 de febrero íbamos a tener regularizada la situación con la vacuna contra el meningococo, sin embargo no ocurrió.



—¿Cuál es la gravedad de que la gente no se pueda vacunar?



—Aplicar la vacuna cuando corresponde garantiza la protección y permite que el niño o el adulto estén cubiertos contra enfermedades. Si esto no ocurre es un trabajo extra. Si las vacunas llegan de Nación esporádicamente hay que implementar una logística de distribución cada vez que ocurre. Además, hay que realizar una búsqueda activa para detectar qué chicos están vacunados y cuáles no, para tratar de cubrirlos en el menor tiempo posible.



—¿La población santafesina tiene conciencia de la importancia de la vacunación?



—La gente en Santa Fe confía en las vacunas y concurre periódicamente a colocarlas. Hemos convencido a los papás de que poner todas las vacunas el mismo día logra el efecto adecuado y disminuye la necesidad de que tengan que ir periódicamente a los efectores a vacunarse. Entonces, si una mamá lleva al bebé de 6 meses a colocarle las vacunas de rotavirus, pentavalente, IPV y prevenar, y no hay stock, tiene que estar atenta a cuando llegue la vacuna para ir otra vez al centro de salud a colocarla (una visita extra) y algunas mamás se olvidan.



—¿Qué responsabilidad le compete al Estado nacional por el incumplimiento?



—Desde Santa Fe siempre hemos reclamado por notas, pero sé que además hubo presentaciones de amparos, a través de la Defensoría del Pueblo. La Ley Nacional de Vacunación (Nº 27.491) obliga al Estado nacional a proveer estos insumos y las provincias son garantes de la distribución.

La Ley Nacional de Vacunación fue promulgada en enero pasado y toma a la vacunación como una política de Estado, para el control de enfermedades prevenibles. De esta forma, establece que las vacunas son públicas (es decir, definidas por la autoridad sanitaria nacional), gratuitas (por eso las compra el gobierno nacional y las distribuye para toda la población) y obligatorias (vacunarse no sólo es un derecho, sino una responsabilidad).

