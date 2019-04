"Game of Thrones" sacudió al mundo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.04.2019

13:32

El debut de la última temporada de la serie más popular de la era moderna se hizo sentir en redes sociales, plataformas y eventos temáticos. La trama trajo momentos de remanso antes de la tormenta.

Redacción de El Litoral

cultura@ellitoral.com

Un año, siete meses y 18 días después del cierre de la séptima temporada de “Game of Thrones”, el comienzo del final (primer episodio de la octava temporada sacudió el mundo, desde eventos temáticos, previas, fanáticos encerrados en sus casas, colapsos de plataformas y saturación de memes y comentarios en las redes sociales.

Repaso

La primera novedad de esta octava temporada aparece apenas suena la emblemática canción compuesta por Ramin Djawadi para la serie de HBO, con una secuencia de títulos renovada que da cuenta del agujero en el muro y la consecuente avanzada del hielo hacia el sur.

“Por el Trono” es el lema de estos últimos seis capítulos de Game of Thrones en los que debería definirse quién se sienta el Trono de Hierro, pero la inminente Gran Guerra contra el ejército del Rey de la Noche debería postergar esa interna y consolidar la unidad de los Siete Reinos para derrotar al mayor enemigo que enfrentó Westeros en su historia.

Jon Snow ya renunció a la corona de Rey del Norte y se arrodilló ante Daenerys, antes de saber que él mismo es en realidad el legítimo heredero del Trono. Cersei Lannister prometió su apoyo en la Gran Guerra desde King’s Landing, pero en realidad tiene otros planes y no ve con malos ojos la caída de sus enemigos por más que eso también pueda significar su destrucción.

El episodio estuvo dedicado fundamentalmente a los reencuentros: Jon y la ya no tan pequeña Arya, Ser Jorah Mormont y su salvador Sam Tarly, Arya con Gendry, los hermanos Greyjoy, Sansa Stark y Tyrion Lannister, la reina Cersei y el taimado Euron Greyjoy (que le puso temperatura al hielo), Jon y Sam (con información difícil de digerir para el primero) y el cierre con la reunión de Bran Stark con Jaime Lannister (“Estoy esperando a un viejo amigo”), que promete escenas intensas en la segunda entrega. También se hizo sentir la tensión entre el bando norteño, encabezado por Sansa y Lady Lyanna Mormont, y la reina sureña Daenerys Targaryen. La caída de Último Hogar, con un mensaje encriptado del Rey de la Noche, también calentó los motores para la gran batallas de “los que respiran y los que no”.

Evento porteño

Cablevisión Flow y HBO Latin America presentaron el estreno de la última temporada de Game of Thrones con un evento exclusivo para los fans de la serie más esperada.

Los 300 clientes de Cablevisión Flow con más visualizaciones de GOT en la historia de la plataforma, referentes y famosos del espectáculo asistieron al evento de estreno en en el aula magna de la icónica Facultad de Derecho de la UBA, que se transformó en una escena absolutamente medieval.

Durante una previa que duró tres horas, las columnas de la fachada de la Facultad se iluminaron de fuego y hielo, al igual que el lobby, donde los asistentes fueron recibidos con estandartes, antorchas, aldeanas, trovadores y personajes de la serie, convirtiendo al lugar en una escena absolutamente medieval.

Los fanáticos de la mejor serie de todos los tiempos fueron agasajados con una cena al estilo “Boda Roja” y bebidas temáticas. Además, rodeados de esculturas de hielo, los espectadores tuvieron la oportunidad de sentarse en el Trono de Hierro y ver sus propias caras en el Hall of Faces, entre otras sorpresas.

La experiencia inmersiva e interactiva contó también con una pintura en vivo y a gran escala del mapa de Westeros, realizada por la artista argentina, Anita Rizzi, y un show de lucha medieval entre un personaje caracterizado como Stark y otro de Lannister.

Desde 2013, Game of Thrones es el contenido más visto en Cablevisión. El primer episodio de la última temporada está disponible desde las 1 de la madrugada de hoy para poder revivirlo a demanda y desde cualquier dispositivo en Cablevisión Flow y Canal 1 de Cablevisión HD. Todos los capítulos de la última temporada, estarán disponibles a demanda al día siguiente del estreno por Cablevisión Flow.

Colapsó HB GO

La plataforma HBO GO (una de las opciones para ver el primer capítulo de la octava temporada de Game of Thrones) colapsó minutos antes del estreno del nuevo episodio.

Debido a la cantidad de usuarios que intentaron acceder a la plataforma, el servicio dejó de funcionar antes de las 22 (hora Argentina) y los fanáticos entraron en pánico.

Como respuesta, teniendo en cuenta las quejas de los usuarios, el servicio de la App -a través de su cuenta de Twitter- invitó a los clientes de América Latina que tengan dificultades en el acceso a contactarse con el chat en vivo de la empresa.

De todos modos, para este primer episodio estuvo desbloqueado desde horas antes el paquete HBO para lo usuarios regulares, y se emitió también por la señal de Cinemax.

Nombres para los hijos

En Alemania muchos padres eligen los nombres de personajes de la exitosa serie “Game of Thrones”, según afirma el investigador especialista en nombres Knud Bielefeld en un despacho de la agencia DPA. Uno de los nombres preferidos por los padres es justamente el nombre de Jon.

Desde 2006, Jon es decir, sin H, como el héroe de la serie Jon Snow, fue registrado en Alemania 365 veces como primero o segundo nombre. El primer nombre de la prima y compañera de armas de Jon, Arya, fue elegido para 250 niños, mientras que el de Brandon lo fue para 185. Su forma abreviada, Bran, la manera en la que suele ser llamado mayormente en la serie el personaje principal de ese nombre, fue registrada 20 veces. El investigador apoya su investigación en 610 fuentes distintas de 480 ciudades de Alemania, principalmente maternidades y registros civiles.

Sus registros comprenden alrededor de un cuarto de todos los bebés nacidos en Alemania. También figuran en las actas de nacimiento alemanas nombres como Sansa (31), Dany (25), Daenerys (6) y Tyrion (6). “También me parece interesante el nombre Khaleesi, que aparece 16 veces en mi muestra”, dijo Bielefeld. En realidad, Khaleesi no es un primer nombre en “Game of Thrones”, sino un título. “Pero igual se lo ponen a los bebés”, señaló.

“Por un lado, casi todos los nombres de la serie son creaciones, por lo que cuando se le da uno de estos nombres a un niño esto sólo puede ser atribuido a la serie. Por otra parte, los nombres de GOT se parecen algo a los nombres que conocemos del inglés y por eso no nos resultan del todo raros”, aseguró Bielefeld.

Sin embargo, a la hora de decidir, estos nombres no ocupan los primeros lugares: a modo de comparación los preferidos de los alemanes, Emma y Ben, fueron otorgados en los últimos 13 años decenas de miles de veces.