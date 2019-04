https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Prat Gay ante la “emergencia” ¿Se controlarán los precios?

El éxito del acuerdo de precios, que lanzará el gobierno el miércoles, deberá incluir condiciones “muy creíbles” para tener éxito, advirtió hoy el ex ministro de Hacienda de Cambiemos Alfonso Prat Gay. Para el economista, la medida parece un “plan de emergencia frente a las elecciones” y consideró que el gobierno “se asustó” ante las perspectivas adversas que marcan las encuestas.

Incluso, reveló que en el inicio de la actual administración propuso un “gran acuerdo nacional con empresarios y sindicatos, para corregir algunos precios sin que repercutieran en otros”, pero señaló que la Jefatura de Gabinete se opuso por considerar que “no se debía compartir el poder que había ganado el presidente en la elección”.

Dijo que la clave de este acuerdo pasará por si “la sociedad cree o no las promesas del gobierno”. Prat Gay sostuvo que “desde fines de 2017 hubo una pérdida notable de la credibilidad en las autoridades”.

Si bien destacó que el gobierno empiece a “abrir un poco los oídos”, Prat Gay dijo que los anuncios que vienen parecen un “plan de emergencia frente a las elecciones. El gobierno se asustó con las encuestas y se animará a hacer cosas que antes no. No hacía falta la encuesta de Durán Barba para darse cuenta de que la cosa no está funcionando”, ironizó.

El ex ministro que negoció la deuda en default a principios del gobierno de Mauricio Macri sostuvo que se va a un acuerdo de precios, porque “no alcanza con el programa del Fondo, que prometió que con ajuste fiscal y cero emisión la inflación bajaría rápidamente y no sucedió”.

Sobre el acuerdo con el FMI, Prat Gay destacó la necesidad de “renegociar los plazos”.

Incluso, cuestionó que el FMI “trae un modelo de ajuste de afuera y pretende que funcione en cada país, pero cada país tiene sus particularidades”.

... y salarios

Eduardo Levy Yeyati afirmó que “la política monetaria es insuficiente para bajar esta inflación inercial” y alentó “un acuerdo de precios y salarios en el marco de un programa nominalmente consistente”. Señaló que “es similar a coordinar expectativas en base a una meta de inflación, pero en vez de limitar los instrumentos al uso de la tasa de interés para asegurar que la meta sea creíble, la coordinación se hace al inicio directamente con los actores (sindicatos, empresarios, el Estado como fijador de precios de servicios regulados y gran empleador) para reducir rápidamente la inercia”. Reconoció que “esta política suele criticarse por los fracasos de los 80, pero estos fracasos se debieron en gran medida a los déficits fiscales crónicos”.