Lunes 15.04.2019 - Última actualización - 13:51

Quejas porque la Nación no envía vacunas

Cappiello teme por una "epidemia de Gripe A"

Dura advertencia del ex ministro de Salud desde su banca. Subraya que la provincia no puede -por una disposición de la OPS- salir a comprar esas vacunas.

Foto: Archivo.



