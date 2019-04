Video: fuego en la catedral de Notre Dame en París

El Litoral

La Catedral de Notre Dame de París, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital francesa, se incendiaba este lunes y las llamas consumieron la aguja central, que colapsó, informaron fuentes de bomberos citados por la televisión francesa BFMTV y el diario Le Figaro.

"Todo se está quemando. Todo está ardiendo, del marco, que data del siglo XII en un lado y del siglo XIII, en el otro, no quedará nada", lamentó André Finot portavoz de la Catedral

Y agregó: "Tenemos que ver si la bóveda, que protege la catedral, será tocada o no".

El fuego empezó alrededor de 18.50 hora local y tomó el ático de la catedral, el monumento histórico más visitado de Europa, y los turistas fueron evacuados, dijeron los bomberos.

El incendio estaría "potencialmente relacionado" con las obras de renovación del edificio, según han apuntado fuentes de los bomberos.

Las fuerzas de seguridad han establecido ya un perímetro de seguridad en torno a la catedral y han desalojado los puentes que comunican la isla de la Cité donde está el templo con el resto de la ciudad, según DPA.

"Se está produciendo un terrible incendio en la catedral de Notre Dame en París. El Cuerpo de Bomberos de París está intentando controlar las llamas", informó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, a través de su cuenta en Twitter.

"Estamos movilizados en estrecha colaboración con la Diócesis de París. Invito a todos a respetar el perímetro de seguridad", destacó

La catedral de Notre Dame es uno de los edificios más emblemáticos de la capital francesa. Comenzó a construirse en 1163 y fue culminada en 1345 y se encuentra en la isla de la Cité, en el río Sena.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!