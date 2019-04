https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 15.04.2019 - Última actualización - 21:28

21:21

En el marco de su décimo aniversario, la institución escolar pudo cumplir su anhelado sueño: tener un espacio personal para alojar a los jóvenes con discapacidad que asisten en búsqueda de apoyo, estudio y contención.

La secundaria N° 2104 estrenó edificio propio Un día especial, para una escuela especial En el marco de su décimo aniversario, la institución escolar pudo cumplir su anhelado sueño: tener un espacio personal para alojar a los jóvenes con discapacidad que asisten en búsqueda de apoyo, estudio y contención. En el marco de su décimo aniversario, la institución escolar pudo cumplir su anhelado sueño: tener un espacio personal para alojar a los jóvenes con discapacidad que asisten en búsqueda de apoyo, estudio y contención.

El Litoral | educacion@ellitoral.com

“El apoyo que nos da la escuela me ayudó a darme cuenta que me gusta mucho la psicología. Cuando termine la secundaria, me gustaría estudiar esa carrera”. Con esas palabras, Camila Sanchetti, alumna de la escuela N° 2104, puso de manifiesto la trascendencia que cobra la dedicación y el acompañamiento en el día a día de la educación especial. La expresión de deseo de la joven -que fue escolta de la bandera nacional- tuvo lugar luego del acto de inauguración del espacio propio para la institución.

Si bien se sustenta en una red colaborativa, la propuesta escolar de “la 2104” está pensada para alojar a más de 100 adolescentes con discapacidad intelectual, que además de estar integrados en escuelas secundarias comunes, realizan actividades de apoyo pedagógico, estudio e investigación.

Anteriormente, la escuela especial funcionaba en un inmueble alquilado, desde ahora cuenta con un espacio propio, ubicado en Saavedra 3076, en la ex casa habitación de la escuela primaria N° 7 “Presidente Beleno”.

“Si necesitamos entender mejor alguna materia, la profesora nos explica; sino nos comunicamos con algún compañero, nos ayudamos entre nosotros”, explicó Camila al término del estreno edilicio, el pasado miércoles.

La celebración estuvo encabezada por la ministra de Educación, Claudia Balagué, en conjunto con el personal directivo, profesores, asistentes escolares, alumnos y familiares. Además, en representación oficial se encontraron el subsecretario, Oscar di Paolo, la subsecretaria de Recursos Físicos y Logística, Cristina Difilippo, la directora de educación especial, Marcela Covarrubias, el delegado de la región iv, Juan Cruz Giménez, el diputado provincial, Julio Garibaldi, y el concejal Emilio Jatón.

Educar junto al otro

“Tener un espacio propio es como tener una casa donde vivir”, valoró Mabel Fumeaux, directora del establecimiento, en el discurso inaugural. “Nos encuentra en un feliz presente”, agregó, refiriéndose al contexto que encuentra a la escuela cumpliendo los diez años primeros años de vida. A ello, visiblemente emocionada, anexó: “es muy valioso que las promesas de políticas de estado se cumplan”.

Desde sus inicios, la escuela especial N° 2104 asumió el desafío de construir un proyecto de integración del nivel medio. Para lograr el cometido, resultó necesario mantener las buenas prácticas inclusivas y hacer nuevas planificaciones que se sustenten en el tiempo. “La escuela se piensa colectivamente, junto al otro, fortaleciendo el grupo y el equipo a partir de valores comunes. De modo tal que un alumno atravesie la experiencia educativa gracias al trabajo en conjunto entre instituciones, profesionales y las familias”. En esa expresión, acompañada de algunas lágrimas, Fumeaux definió la construcción identitaria de la “2104”.

Fundada en la ética de la pedagogía y en clave de derechos, el establecimiento tiene como fin el punto de encuentro. “Muchas veces miramos el mundo desde nuestra propia perspectiva, desde nuestro propio metro cuadrado”, expresó la directora, y agregó: “para comprender al otro necesitamos del esfuerzo, respeto y valores, educación y compromiso; pensando el ejercicio de la profesión junto a los demás”.

Luego del acto, la ministra Balagué y la directora Fumeaux recorrieron las instalaciones junto a las demás autoridades, docentes y alumnos. Foto: Luis Cetraro

Aprender entre todos

La historia de la concreción del espacio propio de la escuela media especial involucra a otra, la “Presidente Beleno” que en base a acuerdos cedió la casa habitación desde 2016 para su uso. Durante ese período, el gobierno provincial gestionó $ 645.000 de Fondos de Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), para concretar reparaciones estructurales del inmueble, que antes se utilizaba para albergar al director escolar.

Llegado el turno de Balagué frente al micrófono, la ministra destacó la “decisión política de invertir en educación, porque tenemos la plena convicción de que con ella podemos transformar el presente y el futuro”. A la vez que mencionaba el reciente arribo desde Esteban Rams, donde también se produjo la inauguración de un edificio escolar, Balagué aseguró que es “sumamente importante que los chicos que son parte de la educación especial se integren con las demás escuelas secundarias”.

Debido a esto, la ministra destacó que la certificación de la obra se traduce en “un aprendizaje para todos”: “los docentes trabajando con sus pares, pese a los matices en la formación, y los alumnos, con y sin discapacidad, aprendiendo a valorar la diversidad, a compartir y ser solidarios”.