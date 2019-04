https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.04.2019 - Última actualización - 8:20

7:56

Muchos cambios

Lavallén definió el once para enfrentar a Deportivo Municipal

Colón enfrentará a Deportivo Municipal esta noche y el entrenador Lavallén tendría definido a los once que saldrán a la cancha, con el objetivo de mantener la ventaja y cerrar la clasificación.

Chancalay, uno de los titulares de esta noche. Foto: Archivo El Litoral



Muchos cambios Lavallén definió el once para enfrentar a Deportivo Municipal Colón enfrentará a Deportivo Municipal esta noche y el entrenador Lavallén tendría definido a los once que saldrán a la cancha, con el objetivo de mantener la ventaja y cerrar la clasificación. Colón enfrentará a Deportivo Municipal esta noche y el entrenador Lavallén tendría definido a los once que saldrán a la cancha, con el objetivo de mantener la ventaja y cerrar la clasificación.

El Litoral Con varias modificaciones, respecto al equipo que ganó 3 a 0 en Perú, Colón enfrentará esta noche a Deportivo Municipal en el Brigadier López. Con bajas en la delantera, destaca la presencia de Tomás Sandoval y Tomás Chancalay en el once titular rojinegro. Por otra parte, en la mitad de la cancha, Zuculini volvería a ser titular, al igual que Matías Fritzler. Finalmente, en la defensa, habría algunos jugadores que no venían siendo parte del once, como Clemente, Vigo y Cadavid. De esta manera, el once titular sería: Burián; Vigo (o Toledo), Ortíz, Cadavid, Clemente Rodriguez; Zuculini, Fritzler, Celis, Esparza (o Estigarribia); Chancalay y Sandoval. Objetivos A pesar de ya tener un pie y medio adentro de la siguiente ronda, el partido de este martes para Colón no tiene que pasar desapercibido, ya que el Sabalero buscará mantener o aumentar la diferencia de goles para tener beneficios en el sorteo de la siguiente ronda. Si el conjunto santafesino está entre los mejores 8 clasificados, tendrá la ventaja de compartir el copón 1 con los equipos que emigren de la Copa Libertadores y así evitarlos. Por otra parte, de esta manera, enfrentará a alguno de los 16 equipos peor clasificados de esta primera ronda. También, en este caso, tendrá la ventaja de definir la serie como local. Entradas El Club Colón informa que ya comenzó la venta de las entradas para el partido internacional válido por la Conmebol Sudamericana ante Deportivo Municipal de Perú a disputarse el día martes 16 de abril de 2019 en el estadio Brigadier General Estanislao López. Las mismas se podrán adquirir de forma virtual en la web oficial del clubcolon.com.ar y en la plataforma boleteriavip.com.ar. O socios en la sede del club, exclusivamente, portando carné. Se recuerda que los socios deberán tener la cuota de abril para ingresar al evento. Los valores son los siguientes: — Precios: Generales: Socios $ 500 / No socios $ 800. Platea Este: Socios $ 600 / No socios $ 1000. Plateas Oeste: Socios $ 700 / No socios $ 1100. En el caso de los Palcos: Socios $ 800 y No socios $ 1400. — Promoción: si alguien se lleva la camiseta oficial del club, Colón se lo bonifica con el equivalente a una entrada general de socio. El posible once de Deportivo Municipal A pesar de no estar confirmado, el once de los peruanos sería: Steven Rivadeneyra; Eduardo Rabanal, Yordi Vílchez, Adrián Zela, Alvaro Ampuero; Carlos Flores, Egidio Arévalo Ríos, Pier Larrauri, Ricardo Buitrago; Jeremías Bogado e Ítalo Regalado.

Temas: