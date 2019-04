https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.04.2019 - Última actualización - 9:01

9:00

El analista Ignacio Iriarte comenta la evolución de la producción de carne y de la oferta para mercado interno y las exportaciones y los cambios entre las relaciones de precios entre diferentes categorías.

Análisis del mercado ganadero ¿Exportación versus consumo? El analista Ignacio Iriarte comenta la evolución de la producción de carne y de la oferta para mercado interno y las exportaciones y los cambios entre las relaciones de precios entre diferentes categorías. El analista Ignacio Iriarte comenta la evolución de la producción de carne y de la oferta para mercado interno y las exportaciones y los cambios entre las relaciones de precios entre diferentes categorías.

Lic. Ignacio Iriarte



Muchas vacas y pocos novillos, novillitos y terneros. Se siente el faltante de hacienda de feedlot, que podría empezar a recuperarse en 45-60 días. El volumen total de carne vacuna disponible, o sea el resultado de la faena dividido el número de habitantes, resulta hoy de sólo 67 kilos por habitante, igual que cinco años atrás.

El stock ganadero y la producción de carne ha dejado de crecer, y queda a la vista que de no mediar cambios inmediatos en la productividad del rodeo (preñez, peso de faena), cualquier aumento en los volúmenes exportados se hará a expensas del consumo.



En el 2014 se ofertaban 67 kg per cápita de carne vacuna, de los cuales 60 kg iban al consumo y sólo 7 kg se exportaban; para este año, con una producción de 3,0 millones de toneladas de carne vacuna, se calcula que el consumo se ubicará en los 53 kg per cápita y la exportación -en equivalente per cápita- se llevará 13 kg.



Relación



Si tomamos el precio del novillito en Liniers (350-390 kg) en octubre del 2015, dos meses antes de la llegada de Macri al gobierno, y le asignamos a su cotización el número índice 100, veremos que el precio del novillo en Liniers era el 87% de ese valor, el ternero gordo también el 87%, la vaca gorda el 69%, y la vaca conserva buena en 48,4%.



El novillo pesado de exportación cotizaba entonces sólo un 2% menos que el novillito, o sea a un índice 98, y el ternero de invernada, favorecido por la expectativa de un cambio en la política ganadera que implementaron los K, valía por kilo vivo un 32% más que el novillito, o sea un índice 132.

Hoy el novillo en Liniers, como reflejo de la mayor demanda exportadora, ha pasado de un índice 87 a uno de 94; el ternero gordo de 87 a 98,5, la vaca gorda -muy ofertada- pasó de valor el 69% del novillito a cotizar el 65,4%, y la vaca conserva buena de 48,4 a un índice 45,8.



El novillo pesado de exportación, tres años y medio después, pasa del 98% al 100% del valor del novillito, mientras que el ternero de invernada de 180 kg, de valer un 32% más que el novillito gordo, cuesta hoy un 3% menos.

La vaca conserva, que el año pasado de enero a diciembre subió un 100%, muy por encima de cualquier otra categoría, no hizo otra cosa más que recuperar parcialmente, con este fuerte salto, el terreno perdido los meses anteriores.



Con respecto a los meses previos al cambio de gobierno de fines del 2015, la oferta actual de carne vacuna es un 10% mayor y las exportaciones se han multiplicado por dos veces y media