https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 16.04.2019 - Última actualización - 9:41

9:32

Julio Comesaña rompió el silencio

"Si en Colón conocen tanto, ¿por qué nunca son campeones?"

El ex DT Sabalero habló y criticó fuertemente su paso por Colón: “Pueden traer al técnico y los jugadores que quieran, pero si no se organizan de otra manera no va a pasar nada".

Foto: Manuel Alberto Fabatía



Julio Comesaña rompió el silencio "Si en Colón conocen tanto, ¿por qué nunca son campeones?" El ex DT Sabalero habló y criticó fuertemente su paso por Colón: “Pueden traer al técnico y los jugadores que quieran, pero si no se organizan de otra manera no va a pasar nada". El ex DT Sabalero habló y criticó fuertemente su paso por Colón: “Pueden traer al técnico y los jugadores que quieran, pero si no se organizan de otra manera no va a pasar nada".

El Litoral Julio Comesaña rompió el silencio y dialogó con Super Deportivo, de Radio Villa Trinidad, sobre su paso por el club santafesino. Criticando su paso por el club rojinegro, el uruguayo expresó: "Yo escuché a Vignatti decir 'No traigo nunca más un entrenador extranjero, porque no conocen el fútbol argentino', pero ¿Qué es el fútbol argentino? Y si ellos lo conocen tanto, ¿porque no salen nunca campeones…?

Y agregó: “Pueden traer al técnico y los jugadores que quieran, pero si no se organizan de otra manera no va a pasar nada".

“La dirigencia de Colón, que encabeza su Presidente, siempre tienen el deseo de darle alegrías a la gente con algún logro deportivo grande y es tan grande ese deseo que tienen, que después se olvidan de como tienen que hacerlo...” Julio Comesaña.

También, sobre el rendimiento futbolístico y los objetivos que tenía, comentó: “Yo tenia claro que era un semestre de transición y si de repente me comienzan a llegar jugadores... hay algo que no esta para nada bien. Eso genera desconfianza, porque los jugadores tampoco son tontos. Yo sabía que había que traer algunos jugadores, pero si los traían o no los traían en este semestre, no pasaba nada, no era una exigencia que si no me traían me iba. Al final no hicimos nada, porque había una necesidad de sacar puntos y no hicimos ni una ni otra cosa"

Finalmente, sobre lo que fue la conformación de su cuerpo técnico, explicó: "El cuerpo técnico se me desarmó cuando terminé en Junior. Yo perdí un hombre muy importante como el PF que decidió quedarse en Colombia y me vine a Colón con la idea de resolver esa cuestión”.

Temas: